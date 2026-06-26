Українці в Нідерландах здобудуть професійний досвід для майбутнього відновлення держави

Міністерство економіки України та уряд Нідерландів запускають двоцільовий проєкт для збереження людського капіталу. Нова програма дозволить українським біженцям здобути новий професійний досвід, щоб у майбутньому використати ці знання для майбутньої відбудови держави.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Лист про наміри підписали міністри країн Олексій Соболев та Сьорд Сьордсма час конференції з питань відновлення України URC 2026.

"Для України важливо, щоб вимушене перебування наших громадян за кордоном не означало втрату людського капіталу. Навпаки, це має стати можливістю для людей здобути нові навички, професійний досвід і зберегти зв’язок з українським ринком праці. Партнерство з Нідерландами дозволяє поєднати дві цілі: підтримати українців сьогодні та підготувати фахівців для відновлення України завтра", — зазначив Соболев.

Деталі проєкту

Проєкт базується на двоцільовому підході, який одночасно підтримує українців у Нідерландах та працює на перспективні потреби української економіки. Громадяни України отримуватимуть можливості для здобуття професійного досвіду та інтеграції на нідерландському ринку праці. Отримані навички мають стати ресурсом для відновлення України після повернення людей додому або через їхню дистанційну залученість до економічних процесів.

Особливу увагу в межах партнерства приділять секторам, де дефіцит кваліфікованих кадрів може стримувати темпи відбудови: енергетика, водопостачання та інфраструктура.

Документ встановлює рамку для структурованої двосторонньої співпраці та передбачає створення спільної робочої групи. До реалізації програм координування планується залучати державні органи, освітні установи, організації роботодавців та бізнес. Такий формат взаємодії орієнтований на поєднання запитів людей, можливостей тренінгових платформ та реальних потреб роботодавців.

Нагадаємо, Єврокомісія пропонує державам-членам подовжити дію тимчасового захисту для українських біженців на території ЄС іще на рік – до березня 2028 року. Разом із тим, з переліку осіб, які можуть розраховувати на притулок, виключаються чоловіки призовного віку.