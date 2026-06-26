Украинцы в Нидерландах получат профессиональный опыт для будущего восстановления государства

Министерство экономики и правительство Нидерландов запускают двухцелевой проект для сохранения человеческого капитала. Новая программа позволит украинским беженцам получить новый профессиональный опыт, чтобы в будущем использовать эти знания для будущего восстановления государства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Письмо о намерениях подписали министры стран Алексей Соболев и Серд Сёрдсма в ходе конференции по вопросам восстановления Украины URC 2026.

"Для Украины важно, чтобы вынужденное пребывание наших граждан за границей не означало потерю человеческого капитала. Напротив, это должно стать возможностью для людей получить новые навыки, профессиональный опыт и сохранить связь с украинским рынком труда. Партнерство с Нидерландами позволяет объединить две цели: поддержать украинцев сегодня и подготовить специалистов для".

Детали проекта

Проект базируется на двухцелевом подходе, одновременно поддерживающем украинцев в Нидерландах и работающим на перспективные потребности украинской экономики. Граждане Украины получат возможности для получения профессионального опыта и интеграции на нидерландском рынке труда. Полученные навыки должны стать ресурсом для восстановления Украины по возвращении людей домой или через их дистанционную вовлеченность в экономические процессы.

Особое внимание в рамках партнерства будет уделено секторам, где дефицит квалифицированных кадров может сдерживать темпы восстановления: энергетика, водоснабжение и инфраструктура.

Документ устанавливает рамку для структурированного двустороннего сотрудничества и предусматривает создание совместной рабочей группы. К реализации программ координирования планируется привлекать государственные органы, образовательные учреждения, организации работодателей и бизнес. Такой формат взаимодействия ориентирован на сочетание запросов людей, возможностей тренинговых платформ и реальных потребностей работодателей.

Напомним, Еврокомиссия предлагает государствам-членам продлить действие временной защиты для украинских беженцев на территории ЕС еще на год – до марта 2028 года. Вместе с тем, из числа лиц, которые могут рассчитывать на убежище, исключаются мужчины призывного возраста.