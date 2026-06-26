В Украине временно приостановят перенос мобильных номеров

В Украине приостановят предоставление услуги переноса мобильных номеров (MNP) для абонентов всех операторов электронных коммуникационных услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на распоряжение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.

Согласно принятому решению, процесс переноса номеров будет недоступен с 08:30 29 июня 2026 года до 17:30 1 июля 2026 года. Полное возобновление работы сервиса и обработки заявок на смену сети с сохранением номера начнется с 08:30 2 июля 2026 года.

Приостановка услуги является плановым техническим мероприятием, которое реализуется в соответствии с требованиями действующего Порядка предоставления услуг переноса номеров, утвержденного постановлением "НКЭК" № 181. В течение указанного периода мобильные операторы не будут обрабатывать запросы на перенос, поэтому абонентам, которые планировали смену оператора, следует учесть эти временные ограничения, чтобы избежать задержания.

После завершения технической паузы процедура смены сети будет работать в обычном режиме без дополнительных ограничений для пользователей.

Напомним, что после повышения тарифов на мобильную связь у ключевых операторов мобильной связи началась массовая миграция абонентов. В частности, более полумиллиона украинцев перенесли мобильные номера в lifecell. Работа услуги смены мобильного оператора с сохранением номера MNP даже была остановлена на 6 часов из-за резкого роста нагрузки.