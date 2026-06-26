В Україні тимчасово призупинять перенесення мобільних номерів

В Україні тимчасово призупинять надання послуги перенесення мобільних номерів (MNP) для абонентів усіх операторів електронних комунікаційних послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на розпорядження Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

Згідно з ухваленим рішенням, процес перенесення номерів буде недоступним з 08:30 29 червня 2026 року до 17:30 1 липня 2026 року. Повне відновлення роботи сервісу та обробки заявок на зміну мережі із збереженням поточного номера розпочнеться з 08:30 2 липня 2026 року.

Призупинення послуги є плановим технічним заходом, який реалізується відповідно до вимог чинного Порядку надання послуг перенесення номерів, затвердженого постановою "НКЕК" № 181. Протягом зазначеного періоду мобільні оператори не оброблятимуть запити на перенесення, тому абонентам, які планували зміну оператора, варто врахувати ці часові обмеження, щоб уникнути затримок у процесі переоформлення документів.

Після завершення технічної паузи процедура зміни мережі працюватиме у звичному режимі без додаткових обмежень для користувачів.

Нагадаємо, після підвищення тарифів на мобільний зв'язок у ключових операторів мобільного зв'язку почалась масова міграція абонентів. Зокрема, понад пів мільйона українців перенесли мобільні номери до lifecell. Роботу послуги зміни мобільного оператора зі збереженням номера MNP навіть було зупинено на 6 годин через різке зростання навантаження.