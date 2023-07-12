Суд признал незаконным приказ о реорганизации Довженко-Центра

Хозяйственный суд Киева 11 июля признал незаконным приказ Государственного агентства по кино о реорганизации ГП "Национальный центр Александра Довженко".

Об этом сообщила пресс-служба Довженко-Центра.

"Хозяйственный суд города Киева признал незаконным приказ о реорганизации Довженко-Центра. Мы благодарны нашим сторонникам за общественный контроль. Именно общественный интерес и включенность не дали делу захлебнуться", - говорится в сообщении.

В Довженко-Центре также поблагодарили Министерство культуры и информационной политики Украины за взвешенность и поддержку в деле против Госкино.

В свою очередь в МКИП также отреагировали на решение суда и отметили, что "сохранение культурного наследия - задача каждого из нас".

Напомним, что Довженко-Центр подал в суд на Госкино с требованием отменить реорганизацию предприятия, предусматривающую передачу имеющейся коллекции фильмов Научному центру кинематографии Украины, а также выделение отдельного ГП "Украинская анимационная студия" с передачей ему прав на украинские мультфильмы.

Еще в ноябре 2022 года министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что реорганизация Довженко-Центра таким образом, как она сейчас проходит, будет остановлена .

А 29 июня 2023 года Государственное агентство по кино отменило свой приказ о реорганизации ГП "Национальный центр Александра Довженко". В Довженко-Центре считают, что "этому жесту" радоваться не стоит, потому что Госкино может издать новый "угрожающий и необоснованный" приказ.