Суд визнав незаконним наказ про реорганізацію Довженко-Центру

Господарський суд Києва 11 липня визнав незаконним наказ Державного агентства з питань кіно про реорганізацію ДП "Національний центр Олександра Довженка".

Про це повідомила пресслужба Довженко-Центру.

"Господарський суд міста Києва визнав незаконним наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Ми вдячні нашим прихильникам за громадський контроль. Саме суспільний інтерес і включеність не дав справі захлинутися", - йдеться у повідомленні.

У Довженко-Центрі також подякували Міністерству культури та інформаційної політики України за зваженість та підтримку у справі проти Держкіно.

Своєю чергою у МКІП також відреагували на рішення суду і зазначили, що "збереження культурної спадщини - завдання кожного з нас".

Нагадаємо, що Довженко-Центр подав до суду на Держкіно з вимогою скасувати реорганізацію підприємства, яка передбачає передачу наявної колекції фільмів Науковому центру кінематографії України, а також виділення окремого ДП "Українська анімаційна студія" з передачею йому прав на українські мультфільми.

Ще в листопаді 2022 року міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обіцяв, що реорганізація Довженко-Центру в такий спосіб, як вона зараз відбувається,буде зупинена.

А 29 червня 2023 року Державне агентство з питань кіно скасувало свій наказ про реорганізацію ДП "Національний центр Олександра Довженка". У Довженко-Центрі вважають, що "цьому жесту" радіти не варто, бо Держкіно може видати новий "загрозливий і необґрунтований" наказ.