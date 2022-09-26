Суд вынес приговор "луцкому террористу" Кривошу, заставившему Зеленского призвать смотреть фильм "Земляне"

Луцкий горрайонный суд 26 сентября завершил рассмотрение дела Максима Кривоша, который в июле 2020 года захватил в центре Луцка автобус с 13 заложниками. Его приговорили к 13 годам тюрьмы, при этом сторона обвинения настаивала на заключении сроком 15 лет.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Кривош свою вину не признал, а во время оглашения приговора бросил в сторону судей кусок хозяйственного мыла.

Рассмотрение дела длилось два года. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Максима Кривоша вменяемым.

Его судили и признали виновным в захвате заложников, незаконном обращении с оружием, совершении теракта, покушении на жизнь правоохранителя.

Кроме лишения свободы, по приговору суда, конфискуют все имущество, которым Кривош официально владеет. Апелляцию на решение суда может подать прокуратура. По словам прокурора Вадима Старчука, будет ли обжалование – объявят со временем.

Во время заседания Кривош заявил, что не будет обжаловать решение суда.

"Не вижу в этом никакого смысла. Я себя виновным не признавал и не признаю, ни о чем не жалею", - сказал осужденный.

Напомним, 21 июля 2020-го, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус, в котором находились 13 заложников.

После захвата автобуса злоумышленник потребовал, чтобы представители политической элиты страны и предстоятели крупнейших церквей обнародовали в своих соцсетях видеозапись с текстом "Я, Ф.И.О., должность - террорист в законе", а Президент Владимир Зеленский - видеообращение со словами "Фильм" Земляне" 2005 года смотреть всем", что впоследствии глава государства и сделал.

Тогда целый день центр Луцка был оцеплен силовиками, со злоумышленником велись переговоры. Однако вечером захватчик самостоятельно вышел из автобуса и сдался правоохранителям. Следом за ним из автобуса вышли все заложники.