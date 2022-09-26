Суд виніс вирок "луцькому терористу" Кривошу, який змусив Зеленського закликати дивитися фільм "Земляни"

Луцький міськрайонний суд 26 вересня завершив розгляд справи Максима Кривоша, який в липні 2020 року захопив у центрі Луцька автобус із 13-ма заручниками. Його засудили до 13 років ув'язнення, при цьому сторона обвинувачення наполягала на ув'язненні терміном 15 років.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Кривош свою провину не визнав, а під час оголошення вироку кинув у бік суддів шматок господарського мила.

Розгляд справи тривав два роки. Судово-психіатрична експертиза визнала Максима Кривоша осудним.

Його судили та визнали винним у захопленні заручників, незаконному поводжені зі зброєю, вчиненні теракту, замахові на життя правоохоронця.

Окрім позбавлення волі, за вироком суду, конфіскують усе майно, яким Кривош офіційно володіє. Апеляцію на рішення суду може подати прокуратура. Зі слів прокурора Вадима Старчука, чи буде оскарження – оголосять згодом.

Під час засідання Кривош заявив, що він не буде оскаржувати рішення суду.

"Не бачу в цьому жодного сенсу. Я себе винним не визнавав і не визнаю, ні про що не шкодую", — сказав засуджений.

Нагадаємо, 21 липня 2020 року, близько 09:25 ранку в центрі Луцька озброєний Максим Кривош захопив рейсовий автобус, у якому було 13 заручників.

Після захоплення автобуса зловмисник вимагав, щоб представники політичної еліти країни та предстоячі найбільших церков оприлюднили у своїх соцмережах відеозапис із текстом "Я, П.І.Б., посада — терорист у законі", а Президент Володимир Зеленський — відеозвернення зі словами "Фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім", що згодом глава держави і зробив.

Тоді цілий день центр Луцька був оточений силовиками, зі зловмисником велися переговори. Однак увечері Кривош самостійно вийшов із автобуса та здався правоохоронцям. Слідом за ним із автобуса вийшли всі заручники.