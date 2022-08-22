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Украинцы рассказали о причинах объединения общества и гордость за гражданство
Более 90% украинцев гордятся, что являются гражданами Украины, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
Из всех опрошенных 1,6% сказали, что совсем не гордятся, 3,8% – скорее не гордятся, 35,9% – скорее гордятся, 54,5% – очень гордятся, а 4,2% затруднились ответить.
Также 67,8% заявили, что считают Украину действительно независимым государством, 15,7% – так не считают, а 16,6% затруднились ответить на вопрос.
Кроме того, респондентов спросили: если бы референдум по провозглашению государственной независимости Украины проходил сегодня, то как бы они на нем проголосовали. Ответы распределились следующим образом:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- 87,5% заявили, что поддержали бы независимость;
- 3,2% – не поддерживали бы независимость;
- 5,5% не участвовали бы в референдуме;
- 3,9% затруднились ответить.
На вопрос, что сегодня объединяет людей в украинском обществе, граждане высказались так:
- вера в победу в войне – 72,5%;
- вера в лучшее будущее – 48,1%;
- патриотические чувства – 35,9%;
- стремление совместно преодолевать трудности жизни – 31,2%;
- ощущение потери нормальной жизни – 27,5%;
- семейные и общественные чувства – 23,7%;
- страх перед будущим – 14,5%;
- язык общения – 12,8%;
- недовольство властью – 4,2%;
- религия (вероисповедание) – 4,1%;
- этническая принадлежность – 3,9%;
- политические взгляды – 3,7%;
- ничто не объединяет – 0,9%;
- остальное – 0,6%;
- затруднились ответить 1%.
Также респондентов спросили, как они считают, за годы существования независимой Украины было больше положительного или отрицательного, 37,2% ответили, что больше положительного, 40,5% – поровну, 15,1% – больше отрицательного, а 7,1% – было трудно ответить.
Кроме того, на вопрос, хотели бы респонденты строить свою будущую жизнь в Украине, 62,9% заявили, что, конечно, да, 25,5% – скорее да, 3,4% – скорее нет, 0,8% – вообще нет, а 7,4% затруднились ответить на вопрос.
Опрос проводился методом интервью face-to-face среди людей старше 18 лет по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий АРК и Донбасса, а также части Запорожской, Николаевской, Харьковской областей. Опрошено 2024 респондента. Максимальная теоретическая погрешность опроса не превышает 2,3%.