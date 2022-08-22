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Українці розповіли про причини об'єднання суспільства і гордість за громадянство
Понад 90% українців пишаються, що є громадянами України, свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
Із усіх опитаних 1,6% сказали, що зовсім не пишаються, 3,8% – швидше не пишаються, 35,9% – швидше пишаються, 54,5% – дуже пишаються, а 4,2% важко відповісти.
Також 67,8% заявили, що вважають Україну справді незалежною державою, 15,7% – так не вважають, а 16,6% було важко відповісти на запитання.
Крім того, респондентів запитали: якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався сьогодні, то як вони на ньому проголосували б. Відповіді розподілились так:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- 87,5% заявили, що підтримали б незалежність;
- 3,2% – не підтримували б незалежність;
- 5,5% не брали б участі в референдумі;
- 3,9% було важко відповісти.
На запитання, що сьогодні об'єднує людей в українському суспільстві, громадяни висловились так:
- віра в перемогу у війні – 72,5%;
- віра у краще майбутнє – 48,1%;
- патріотичні почуття – 35,9%;
- прагнення спільно долати труднощі життя – 31,2%;
- відчуття втрати нормального життя – 27,5%;
- сімейні та суспільні почуття – 23,7%;
- страх перед майбутнім – 14,5%;
- мова спілкування – 12,8%;
- невдоволення владою – 4,2%;
- релігія (віросповідання) – 4,1%;
- етнічна приналежність – 3,9%;
- політичні погляди – 3,7%;
- ніщо не об'єднує – 0,9%;
- інше – 0,6%;
- важко відповісти було 1%.
Також респондентів запитали, як вони вважають, за роки існування незалежної України було більше позитивного чи негативного, 37,2% відповіли, що більше позитивного, 40,5% – порівну, 15,1% – більше негативного, а 7,1% було важко відповісти.
Крім того, на запитання, чи хотіли б респонденти будувати своє майбутнє життя в Україні, 62,9% заявили, що, звісно, так, 25,5% – швидше так, 3,4% – швидше ні, 0,8% – взагалі ні, а 7,4% важко відповісти на запитання.
Опитування проводилося методом інтерв'ю face-to-face серед людей віком понад 18 років у всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій АРК і Донбасу, а також частини Запорізької, Миколаївської, Харківської областей. Опитано 2024 респондентів. Максимальна теоретична похибка опитування не перевищує 2,3%.