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Категория
Общество
Дата публикации

Украинцы сдали достаточно крови, но желающих просят записываться в резерв доноров

Украинцы сдали достаточно крови, но желающих просят записываться в резерв доноров
Украинцы сдали достаточно крови, но желающих просят записываться в резерв доноров

По состоянию на сегодняшний день во всех областях Украины сформированы стратегические запасы крови всех групп и резусов. Всех желающих просят регистрироваться для резерва.

Об этом сообщает donor.ua.

На сегодня во всех областях Украины сформированы стратегические запасы крови всех групп и резусов!

Если вы хотите сдать кровь, регистрируйтесь на платформе https://account.donor.ua/register и становитесь в ряды резерва доноров.

Волонтеры платформы работают в каждой области и отслеживают запасы в режиме реального времени, так что свяжутся с вами, как только потребуется.

Самые актуальные потребности в крови публикуются ежедневно на официальной странице Фейсбука.

Кроме платформы donor.ua следите за официальными страницами центров крови в вашем городе – они также будут оперативно информировать об обеспеченности кровью.

Автор:
Светлана Манько