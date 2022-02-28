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Українці здали достатньо крові, але бажаючих просять записуватись у резерв донорів
Станом на сьогодні в усіх областях України сформовані стратегічні запаси крові усіх груп та резусів. Всіх бажаючих просять реєструватися для резерву.
Про це повідомляє donor.ua.
Станом на сьогодні в усіх областях України сформовані стратегічні запаси крові усіх груп та резусів!
Якщо ви хочете здати кров, реєструйтеся на платформі https://account.donor.ua/register та ставайте до лав резерву донорів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Волонтери платформи працюють в кожній області та відстежують запаси в режимі реального часу, тож зв’яжуться з вами, як тільки виникне потреба.
Найактуальніші потреби в крові публікуються щоденно на офіційній сторінці у Фейсбуці.
Окрім платформи donor.ua слідкуйте за офіційними сторінками центрів крові у вашому місті – вони також оперативно інформуватимуть про забезпеченість кров’ю.