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Общество
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Украинские школьники получили аптечки, которые помогут обезопасить жизнь

Украинские школьники получили аптечки, которые помогут обезопасить жизнь

Компания SOCAR Energy Ukraine собрала 1 млн. грн. на медицинские наборы для школьников. На эти средства закуплено 574 аптечки, которые были переданы в 12 школ в разных областях Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Кроме медицинских наборов, каждая аптечка содержит инструкции по психологической помощи для учащихся и персонала школ. Эти инструкции были подготовлены в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской по созданию Национальной программы ментального здоровья, разработка которой координируется Министерством здравоохранения Украины при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Фото 2 — Украинские школьники получили аптечки, которые помогут обезопасить жизнь

"Для компании этот проект был очень важным. Ведь для нас всегда на первом месте помощь украинцам. И, конечно, хочу поблагодарить наших партнеров и всех присоединившихся к сбору средств. Этот проект успешно завершен, а мы двигаемся дальше – многие нуждается в помощи, и у нас запланировано еще много важных благотворительных инициатив", - отметил Игорь Орлов, директор сети SOCAR Energy Украина .

Фото 3 — Украинские школьники получили аптечки, которые помогут обезопасить жизнь

Партнером и реализатором благотворительного проекта SOCAR Energy Ukraine выступала благотворительная платформа dobro. ua , экспертная поддержка была оказана Министерством образования и науки Украины.

"С 24 февраля 2022 года изменилась жизнь каждого украинца. Российскими ракетами разрушено и повреждено более 3 тыс. учебных заведений. Но несмотря на попытки оккупантов помешать украинским детям получать образование, общими усилиями мы создали безопасные условия для обучения. Учащиеся имеют возможность учиться в традиционном формате при единственном условии – наличие обустроенного укрытия.В нем должны быть аптечки, чтобы в случае необходимости оказать первую медицинскую помощь . Energy Ukraine и благотворительной платформе dobro. ua за доброе дело и пример общего вклада в формирование безопасной образовательной среды. Ведь учебное заведение – территория безопасности!" – отметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Фото 4 — Украинские школьники получили аптечки, которые помогут обезопасить жизнь

"Ощущение постоянной опасности заставляет нас действовать и беспокоиться о близких. Вместе с Socar мы пытались оказать как можно большую поддержку детям, вынужденным взрослеть в это тяжелое время. К сожалению, они должны быть готовы к разным опасным ситуациям и в наших силах предоставить все, что может сегодня спасти их жизнь. Спасибо каждому украинцу, который сейчас выбирает делать добро", -  отметила Гуцал Ирина, директор благотворительной платформы dobro. ua

Фото 5 — Украинские школьники получили аптечки, которые помогут обезопасить жизнь

Напомним, в ноябре 2020 года сеть автозаправок SOCAR Energy Ukraine присоединилась к сообществу "Бизнес без барьеров".

Как участник сообщества компания делится опытом развития безбарьерной среды и создает комфортные условия для разных людей. Ведь один из важнейших векторов социальной ответственности SOCAR Energy Ukraine – популяризация безбарьерности в обществе.

"Бизнес без барьеров" - сообщество прогрессивных мотивированных компаний, объединившееся вокруг инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров". Сообщество насчитывает 22 компании, каждая из которых направляет усилия на поддержку украинского общества.

Автор:
Светлана Манько