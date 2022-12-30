Украинские школьники получили аптечки, которые помогут обезопасить жизнь

Компания SOCAR Energy Ukraine собрала 1 млн. грн. на медицинские наборы для школьников. На эти средства закуплено 574 аптечки, которые были переданы в 12 школ в разных областях Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Кроме медицинских наборов, каждая аптечка содержит инструкции по психологической помощи для учащихся и персонала школ. Эти инструкции были подготовлены в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской по созданию Национальной программы ментального здоровья, разработка которой координируется Министерством здравоохранения Украины при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

"Для компании этот проект был очень важным. Ведь для нас всегда на первом месте помощь украинцам. И, конечно, хочу поблагодарить наших партнеров и всех присоединившихся к сбору средств. Этот проект успешно завершен, а мы двигаемся дальше – многие нуждается в помощи, и у нас запланировано еще много важных благотворительных инициатив", - отметил Игорь Орлов, директор сети SOCAR Energy Украина .

Партнером и реализатором благотворительного проекта SOCAR Energy Ukraine выступала благотворительная платформа dobro. ua , экспертная поддержка была оказана Министерством образования и науки Украины.

"С 24 февраля 2022 года изменилась жизнь каждого украинца. Российскими ракетами разрушено и повреждено более 3 тыс. учебных заведений. Но несмотря на попытки оккупантов помешать украинским детям получать образование, общими усилиями мы создали безопасные условия для обучения. Учащиеся имеют возможность учиться в традиционном формате при единственном условии – наличие обустроенного укрытия.В нем должны быть аптечки, чтобы в случае необходимости оказать первую медицинскую помощь . Energy Ukraine и благотворительной платформе dobro. ua за доброе дело и пример общего вклада в формирование безопасной образовательной среды. Ведь учебное заведение – территория безопасности!" – отметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Ощущение постоянной опасности заставляет нас действовать и беспокоиться о близких. Вместе с Socar мы пытались оказать как можно большую поддержку детям, вынужденным взрослеть в это тяжелое время. К сожалению, они должны быть готовы к разным опасным ситуациям и в наших силах предоставить все, что может сегодня спасти их жизнь. Спасибо каждому украинцу, который сейчас выбирает делать добро", - отметила Гуцал Ирина, директор благотворительной платформы dobro. ua

Напомним, в ноябре 2020 года сеть автозаправок SOCAR Energy Ukraine присоединилась к сообществу "Бизнес без барьеров".

Как участник сообщества компания делится опытом развития безбарьерной среды и создает комфортные условия для разных людей. Ведь один из важнейших векторов социальной ответственности SOCAR Energy Ukraine – популяризация безбарьерности в обществе.

"Бизнес без барьеров" - сообщество прогрессивных мотивированных компаний, объединившееся вокруг инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров". Сообщество насчитывает 22 компании, каждая из которых направляет усилия на поддержку украинского общества.