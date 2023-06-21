Украинские военные ликвидировали 4 тысячи российских танков с начала полномасштабной войны

Силы обороны в ходе оборонительных и наступательных операций с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года по июнь 2023 года ликвидировали 4000 российских танков.

Об этом 21 июня сообщила пресс-служба Министерства обороны.

За 16 месяцев "Большой войны" Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, ТРО и другие подразделения Сил обороны уничтожили 120-130 танковых батальонов российской армии.

"Каждый уничтоженный вражеский танк - шаг к нашей победе! Вместе мы сильны!", - подчеркнули в Минобороны.



За последние сутки, 20 июня, ликвидировали 9 вражеских танков. Также уничтожили 7771 боевую бронированную машину (+21 в сутки), 3920 (+32) — артиллерийских систем, 615 (+1) — РСЗО, 375 (+3) — средств ПВО, 314 (+0) — самолетов, 306 (+0) — вертолетов, 3428 (+35) - БПЛА оперативно-тактического уровня, 1214(+0) — крылатых ракет, 18(+0) — кораблей/катеров, 6667 (+22) - единиц автомобильной техники и автоцистерн, 539 (+8) — единиц специальной техники.

Силы и средства Воздушных сил ежедневно продолжают уничтожать ракеты и дроны, которые враг запускает по мирным городам. В ночь на 21 июня российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами иранского производства Shahed-136/131 с северного направления. ПВО ликвидировало все шесть дронов-камикадзе в Хмельницкой области.

До этого, в ночь на 20 июня, россияне также запускали беспилотники по Украине (тогда было уничтожено 32 из 35 "Шахедов"). Кроме того, враг нанес удар по Запорожью ракетами "Искандер-М"/С-300.