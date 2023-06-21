Українські військові ліквідували 4 тисячі російських танків від початку повномасштабної війни

Сили оборони в ході оборонних та наступальних операцій від початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року до червня 2023 року ліквідували 4000 російських танків.

Про це 21 червня повідомила пресслужба Міністерства оброни.

За 16 місяців "великої війни" Збройні сили України, Нацгвардія, ТРО та інші підрозділи Сил оборони знищили 120-130 танкових батальйонів російської армії.

"Кожен знищений ворожий танк — крок до нашої перемоги! Разом ми сильні!", — підкреслили в Міноборони.



За останню добу, 20 червня, ліквідували 9 ворожих танків. Також загалом знищили 7771 бойову броньовану машину (+21 за добу), 3920 (+32) — артилерійських систем, 615 (+1) — РСЗВ, 375 (+3) — засобів ППО, 314 (+0) — літаків, 306 (+0) — гелікоптерів, 3428 (+35) — БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1214 (+0) — крилатих ракет, 18 (+0) — кораблів /катерів, 6667 (+22) — одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 539 (+8) — одиниць спеціальної техніки.

Сили та засоби Повітряних сил продовжують щодня знищувати ракети та дрони, які ворог запускає по мирних містах. В ніч на 21 червня російські окупанти атакували Україну ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131 із північного напрямку. ППО ліквідувала всі шість дронів-камікадзе на Хмельниччині.

До цього, в ніч на 20 червня, росіяни також запускали безпілотники по Україні (тоді було знищено 32 із 35 "Шахедів"). Крім того, ворог завдав удару по Запоріжжю ракетами "Іскандер-М"/С-300.