Умер почётный Папа Бенедикт XVI

Почётный Папа Римский Бенедикт XVI скончался в субботу 31 декабря в 9:34. Об этом сообщает пресс-служба Святого Престола.

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"95-летний почетный Папа Бенедикт XVI скончался в субботу в 9:34 утра в своей резиденции в Ватиканском монастыре Mater Ecclesiae", - говорится в сообщении.

Уже несколько дней состояние здоровья Почетного Папы ухудшилось из-за преклонного возраста, о чем пресс-служба сообщила в своих обновлениях по развитию ситуации.

2 января 2023 года тело Бенедикта XVI будет находиться в базилике Святого Петра, чтобы все желающие могли проститься с ним.

Йозеф Алоиз Ратцингер родился 16 апреля 1927 года в Баварии, в 1939 году поступил в духовную семинарию, а в 1951 году был рукоположен в сан священника.

В 1943 году 16-летнего Ратцингера призвали в корпус противовоздушной обороны нацистской Германии, а в 1944 году в Вермахт. В 1945 году он был интернирован и попал в лагерь союзников.

В марте 1977 года Ратцингер был рукоположен в сан епископа, а в июне того же года Папа Павел VI предоставил ему сан кардинала.

19 апреля 2005 года кардинал Ратцингер был избран Папой Римским, приняв имя Бенедикта XVI. Однако 28 февраля 2013 года он отрекся от престола из-за состояния здоровья. С этого времени он официально считался почётным Папой Римским.