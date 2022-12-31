Помер почесний Папа Бенедикт XVI

Почесний Папа Римський Бенедикт XVI помер в суботу 31 грудня о 9:34. Про це повідомляє прес-служба Святого Престолу.

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"95-річний почесний Папа Бенедикт XVI помер у суботу о 9:34 ранку у своїй резиденції у Ватиканському монастирі Mater Ecclesiae", - сказано в повідомленні.

Вже кілька днів стан здоров'я Почесного Папи погіршився через похилий вік, про що прес-служба повідомила у своїх оновленнях щодо розвитку ситуації.

2 січня 2023 року тіло Бенедикта XVI буде знаходитися в базиліці Святого Петра, щоб всі охочі могли попрощатися з ним.

Йозеф Алоїз Ратцінгер народився 16 квітня 1927 року в Баварії в 1939 році вступив до духовної семінарії, а у 1951 році був висвячений в сан священника.

В 1943 році 16-річного Ратцінгера призвали до корпусу протиповітряної оборони нацистської Німеччини, а у 1944 році до Вермахту. В 1945 році він був інтернований та потрапив до табору союзників.

В березні 1977 року Ратцінгер був рукоположений в єпископський сан, а у червні того ж року Папа Павло VI надав йому сан кардинала.

19 квітня 2005 року кардинал Ратцінґер був обраний Папою Римським, прийнявши ім'я Бенедикта XVI. Однак 28 лютого 2013 року він зрікся престолу через стан здоров'я. З цього часу він офіційно вважався почесним Папою Римським.