УПЦ и Благотворительный фонд Вадима Новинского передали уже 14 автомобилей скорой помощи Запорожью

В Запорожье поступили еще 5 автомобилей скорой помощи, закупленных в странах Европейского Союза Благотворительным фондом Вадима Новинского. Авто передал горожанам Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, он освятил их возле Свято-Покровского архиерейского собора, сообщает информагентство "Українські Новини".

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В апреле 9 автомобилей были переданы в качестве гуманитарной помощи КНП "Территориальное медицинское объединение "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Запорожского областного совета. В общей сложности Запорожье получило 14 автомобилей скорой помощи от Фонда Вадима Новинского.

9 августа передача автомобилей состоялась в День памяти великомученика и целителя Пантелеймона. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука подчеркнул важность благотворительного проекта в это нелегкое для страны время:

"Я врач по диплому, – напомнил владыка Лука. — Так вот представим, что у меня есть определенные знания, но у меня нет инструментов под рукой. Могу ли я вылечить больного? А если он находится вдали от меня и у меня нет транспорта?

Поэтому автомобили скорой помощи, которые сегодня получили учреждения здравоохранения Запорожья — это очень важно. Когда будут совмещены все факторы – квалифицированный врач, современное оборудование и хороший транспорт – будет результат! Самое главное, чтобы наши люди меньше болели.

Я хотел бы поблагодарить Благотворительный фонд отца Вадима Новинского за помощь. Напомним, этот общий с Украинской Православной Церковью проект реализуется во многих областных центрах и городах страны. Его благословил наш Предстоятель Онуфрий. Надеемся, он и дальше будет благословлять всех нас.

С первых дней наш Предстоятель обратился к пастве и призвал защищать Родину, помогать кто чем может. Отец Вадим Новинский стал вкладывать свои средства в покупку автомобилей скорой помощи, медицинского оборудования и медикаментов".

Ранее Дмитрий Сергеев, Директор Фонда Новинского, заявлял, что цель Фонда – доставить не менее 100 автомобилей в Украину. В страну уже завезен 81 автомобиль. Десятки машин поступили в больницы Николаева, Запорожья, Кривого Рога, Одессы, Кременчуга, Винницы, волонтерские организации "Центр спасения жизни", "Днепровец", одна из машин работает в Сумской области, 2 машины переданы в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова на формирование мобильных бригад, одна машина выехала в Северскую общину.

Общая сумма, выделенная Вадимом Новинским на гуманитарные проекты после 24 февраля, превысила 700 млн. грн.