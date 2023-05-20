В Генштабе посчитали, сколько БпЛА в сутки выпустила Россия

Воздушные силы Украины уничтожили 20 иранских беспилотников Shahed и разведывательный БпЛА "МЕРЛИН-ВР", которые выпустила Россия. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

После полуночи 20 мая 2023 оккупанты атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами "Shahed", которые направили на Киевщину. Их все удалось сбить.

"Также, в конце суток 19 мая, на восточном направлении, в зоне ответственности воздушного командования "Восток", уничтожены два ударных дрона типа "Shahed", а на южном направлении, в зоне ответственности воздушного командования "Юг", - разведывательный БПЛА "Мерлин- ВР”, - добавили в Генштабе ВСУ.

Данные: Генштаб ВСУ

Напомним, ночью 20 мая россияне совершили одиннадцатую воздушную атаку на Киев. В мае киевляне не слышали сирены воздушной тревоги всего 4 дня. Таким образом, рашисты стремятся держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население.

Из-за обломков пострадали жилые объекты и транспорт в Днепровском, Печерском, Дарницком, Соломенском районе Киева.

Отметим, что ночью 19 мая Воздушные силы Украины уничтожили почти все иранские беспилотники Shahed, которые выпустила Россия.

Воздушные силы сбили 19 из 22 российских "Шахедов" и 3 из 6 "Калибров", которые оккупанты выпустили по Украине.

Ночью 19 мая Кривой Рог подвергся враждебной атаке. Имеются разрушения на частном промышленном предприятии.

Также армия страны-агрессора снова атаковала Киев иранскими беспилотниками Shahed. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами противовоздушной обороны.