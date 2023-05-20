У Генштабі порахували, скільки БпЛА за добу випустила Росія

Повітряні сили України знищили 20 іранських безпілотників Shahed і розвідувальний БпЛА "МЕРЛІН-ВР”, які випустила Росія. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Після опівночі 20 травня 2023 року окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами “Shahed”, які спрямували на Київщину. Їх усі вдалося збити.

“Також, наприкінці доби 19 травня, на східному напрямку, в зоні відповідальності повітряного командування “Схід”, знищено два ударні дрони типу “Shahed”, а на південному напрямку, в зоні відповідальності повітряного командування “Південь”, - розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР”, - додали в Генштабі ЗСУ.

Дані: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, вночі 20 травня росіяни здійснили одинадцяту повітряну атаку на Київ. У травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні. У такий спосіб рашисти прагнуть тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення.

Через уламки постраждали житлові об’єкти і транспорт в Дніпровському, Печерському, Дарницькому, Солом’янському районі Києва.

Зазначимо, вночі 19 травня Повітряні сили України знищили майже всі іранські безпілотники Shahed, які випустила Росія.

Повітряні сили збили 19 з 22 російських "Шахедів" та 3 з 6 "Калібрів", які окупанти випустили по України.

Вночі 19 травня Кривий Ріг зазнав ворожої атаки. Є руйнування на приватному промисловому підприємстві.

Також армія країни-агресора знову атакувала Київ іранськими безпілотниками Shahed. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами протиповітряної оборони.