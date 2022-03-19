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Общество
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В Киеве смог: жителей просят не открывать окна и не выходить из дома

В Киеве смог: жителей просят не открывать окна и не выходить из дома
В Киеве смог: жителей просят не открывать окна и не выходить из дома

В Киеве сегодня с утра стоит невыносимый запах гари. Сервисы слежения за атмосферой показывают, что украинская столица сейчас третья по загрязнению в мире.

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Как сообщает Киевская государственная городская администрация,  в столице наблюдается "незначительное задымление". 

"Это связано с изменением погодных условий, в частности направлением ветра", — говорится в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что, по данным специалистов, качество воздуха соответствует нормам.

"Но просим не открывать окна и не выходить из дома без необходимости", — заявили в КГГА.

Смог в Киеве появился из-за пожара на свалке в Новых Петровцах и безветренной погоды, сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

"В Чернобыльской зоне, с точки зрения пожарной ситуации, все спокойно. Радиационный фон в норме", — сообщил он.

При этом сервисы слежения за атмосферой показывают, что украинская столица сейчас третья по загрязнению в мире.

Концентрация загрязнителей в воздухе Киева в 33 раза превышает норму, рекомендованную ВОЗ.

Индекс качества воздуха значительно упал на территории практически всех районов города.

Автор:
Светлана Манько