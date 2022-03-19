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В Киеве смог: жителей просят не открывать окна и не выходить из дома
В Киеве сегодня с утра стоит невыносимый запах гари. Сервисы слежения за атмосферой показывают, что украинская столица сейчас третья по загрязнению в мире.
Как сообщает Киевская государственная городская администрация, в столице наблюдается "незначительное задымление".
"Это связано с изменением погодных условий, в частности направлением ветра", — говорится в сообщении.
В КГГА подчеркнули, что, по данным специалистов, качество воздуха соответствует нормам.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Но просим не открывать окна и не выходить из дома без необходимости", — заявили в КГГА.
Смог в Киеве появился из-за пожара на свалке в Новых Петровцах и безветренной погоды, сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.
"В Чернобыльской зоне, с точки зрения пожарной ситуации, все спокойно. Радиационный фон в норме", — сообщил он.
При этом сервисы слежения за атмосферой показывают, что украинская столица сейчас третья по загрязнению в мире.
Концентрация загрязнителей в воздухе Киева в 33 раза превышает норму, рекомендованную ВОЗ.
Индекс качества воздуха значительно упал на территории практически всех районов города.