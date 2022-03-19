У Києві смог: мешканців просять не відчиняти вікна та не виходити з дому

У Києві сьогодні з ранку стоїть нестерпний запах гару. Сервіси стеження за атмосферою показують, що українська столиця зараз третя за забрудненням у світі.

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Як повідомляє Київська державна міська адміністрація, у столиці спостерігається "незначне задимлення".

"Це пов'язано із зміною погодних умов, зокрема напрямом вітру", — йдеться у повідомленні.

У КМДА наголосили, що, за даними фахівців, якість повітря відповідає нормам.

"Але просимо не відчиняти вікна і не виходити з дому без необхідності", — заявили у КМДА.

Смог у Києві з'явився через пожежу на сміттєзвалищі у Нових Петрівцях та безвітряну погоду, повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко.

"У Чорнобильській зоні, з точки зору пожежної ситуації, все спокійно. Радіаційний фон у нормі", — повідомив він.

При цьому сервіси стеження за атмосферою показують, що українська столиця зараз третя за забрудненням у світі.

Концентрація забруднювачів у повітрі Києва у 33 рази перевищує норму, рекомендовану ВООЗ.

Індекс якості повітря значно впав на території майже всіх районів міста.