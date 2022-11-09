В Киевской области в результате боевых действий повреждено более 200 учебных заведений

Российские войска уничтожают центры культуры и образования во всех регионах, куда смогли добраться. Только в Киевской области в результате боевых действий повреждено 220 учебных заведений и 112 культурных учреждений.

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Об этом 9 ноября сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Зафиксированы случаи, когда российские войска целенаправленно уничтожали украинские книги.

"Разрушены библиотеки и огромный книжный фонд. Сегодня украинский язык - это еще один символ нашего сопротивления. Это наше оружие против оккупанта", - добавил Кулеба.

По последним подсчетам, в результате российской агрессии, в Украине разрушены около 100 библиотек, а у уцелевших на оккупированных территориях россияне уничтожают украиноязычные книги.

В целом Министерство культуры и информационной политики верифицировало по состоянию на 26 октября уже 552 объекта культурного наследия и культурной инфраструктуры, разрушенных или поврежденных в результате полномасштабного вторжения России в Украину. При этом ведомство официально запустило платформу проекта "Сохраните украинскую культуру". Его основная задача – сбор средств на восстановление разрушенного россиянами культурного наследия Украины.

В свою очередь, украинская делегация в ООН инициировала рассмотрение резолюции по разработке механизма компенсации Украине убытков от войны.