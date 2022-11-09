В Київській області внаслідок бойових дій пошкоджено понад 200 закладів освіти

Російській війська знищують центри культури та освіти у всіх регіонах, куди змогли дістатися. Лише в Київській області внаслідок бойових дій пошкоджено 220 закладів освіти та 112 культурних установ.

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Про це 9 листопада повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Зафіксовані випадки, коли російські війська цілеспрямовано знищували українські книги.

"Зруйновані бібліотеки та величезний книжковий фонд. Сьогодні українська мова — це ще один символ нашого спротиву. Це наша зброя проти окупанта", — додав Кулеба.

За останніми підрахунками, внаслідок російської агресії, в Україні зруйновано близько 100 бібліотек, а в вцілілих на окупованих території росіяни знищують україномовні книги.

В цілому Міністерство культури та інформаційної політики верифікувало станом на 26 жовтня вже 552 об'єкти культурної спадщини та культурної інфраструктури, які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При цьому відомство офіційно запустило платформу проєкту "Збережіть українську культуру". Його основне завдання — збір коштів на відновлення зруйнованої росіянами культурної спадщини України.

В свою чергу українська делегація в ООН ініціювала розгляд резолюції щодо розробки механізму компенсації Україні збитків від війни.