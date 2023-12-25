В Минреинтеграции рассказали, сколько приемных детей оказались в оккупации или были депортированы в Россию

Около 4 тысяч приемных детей оказались на временно оккупированных территориях (ТОТ) или были принудительно депортированы в Россию. Защита детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, будет усилена украинским правительством.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Органы опеки и попечительства не в состоянии обеспечить надлежащий контроль над условиями проживания и воспитания таких детей. Невозможно также отследить их возможное последующее перемещение. Кроме того, со многими семьями, на воспитании которых находятся дети, потеряна связь и судьба детей неизвестна.

Поэтому недавно правительство утвердило изменения, касающиеся полномочий руководителей районных госадминистраций, а также исполнительных органов местных советов. Теперь они будут подавать в Нацполицию заявления о розыске детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые принудительно перемещены на территорию государства-агрессора или оставшихся на ТОТ или с которыми отсутствует связь.

Проект постановления был разработан по поручению вице-премьер-министра Ирины Верещук с целью усиления защиты прав статусных детей в условиях военного положения.

Похищение украинских детей Россией

По состоянию на декабрь 2023 года официально была подтверждена депортация более 19,5 тысяч украинских детей. Как отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, если Украина будет возвращать каждый день по одному похищенному россиянами ребенку, то для возвращения всех понадобится 55 лет.

Российские власти непрерывно вывозят детей с ТОТ на так называемый "отдых" в разные регионы России. Этот проект курирует партия лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина "Единая Россия".

В России для несовершеннолетних граждан Украины создали более 70 лагерей "для перевоспитания".

В Офисе омбудсмена считают, что в действительности в России могут находиться 150 тысяч незаконно увезенных детей.

После того как Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей, Украина призвала омбудсменов РФ немедленно предоставить украинской стороне списки всех украинских детей на подконтрольных России территориях. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предложила отправить эти списки по электронной почте [email protected].

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