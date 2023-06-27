В Одесской области наблюдается цветение воды в Черном море

В Одесской области нормализуется соленость воды в акватории Черного моря, но наблюдается цветение из-за попадания загрязненных вод вследствие подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Соленость воды выравнивается, через неделю должна прийти в норму. Биохимические показатели тоже в норме", - отметил Кипер.

По его словам, сейчас появилась другая проблема – цветение Черного моря из-за попадания загрязненных вод, принесенных течением после вражеского подрыва Каховской ГЭС.

"К сожалению, фиксируем заморные явления, уничтожение животного и растительного мира, то есть фактически экоцид", – подчеркнул Кипер.

Он отметил, что купаться и ловить рыбу в Черном море запрещено.

Как отметили в Одесском городском совете, по информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области), в отобранных пробах морской воды на пляже "Ланжерон" в Одессе зафиксировано превышение вредных веществ в 3,0 раза.

Заметим, в акватории Черного моря из-за теракта врага на Каховской ГЭС остается угроза взрывоопасных предметов и инфекций. Все пляжи Одессы признаны непригодными для купания из-за существенного ухудшения состояния воды.