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В Одесской области наблюдается цветение воды в Черном море
В Одесской области нормализуется соленость воды в акватории Черного моря, но наблюдается цветение из-за попадания загрязненных вод вследствие подрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Соленость воды выравнивается, через неделю должна прийти в норму. Биохимические показатели тоже в норме", - отметил Кипер.
По его словам, сейчас появилась другая проблема – цветение Черного моря из-за попадания загрязненных вод, принесенных течением после вражеского подрыва Каховской ГЭС.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"К сожалению, фиксируем заморные явления, уничтожение животного и растительного мира, то есть фактически экоцид", – подчеркнул Кипер.
Он отметил, что купаться и ловить рыбу в Черном море запрещено.
Как отметили в Одесском городском совете, по информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области), в отобранных пробах морской воды на пляже "Ланжерон" в Одессе зафиксировано превышение вредных веществ в 3,0 раза.
Заметим, в акватории Черного моря из-за теракта врага на Каховской ГЭС остается угроза взрывоопасных предметов и инфекций. Все пляжи Одессы признаны непригодными для купания из-за существенного ухудшения состояния воды.