На Одещині спостерігається цвітіння води у Чорному морі

На Одещині нормалізується солоність води в акваторії Чорного моря, але спостерігається цвітіння через потрапляння забруднених вод внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Солоність води вирівнюється, через тиждень має прийти в норму. Біохімічні показники також в нормі", - зазначив Кіпер.

За його словами, наразі з’явилася інша проблема - цвітіння Чорного моря через потрапляння забруднених вод, принесених течією після ворожого підриву Каховської ГЕС.

"На жаль, фіксуємо заморні явища, знищення тваринного і рослинного світу, тобто фактично екоцид", - підкреслив Кіпер.

Він наголосив, що купатися та ловити рибу в Чорному морі заборонено.

Як зазначили в Одеській міській раді, за інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області), у відібраних пробах морської води на пляжі «Ланжерон» у Одесі зафіксоване перевищення завислих речовин у 3,0 рази.

Зауважимо, в акваторії Чорного моря через теракт ворога на Каховській ГЕС лишається загроза вибухонебезпечних предметів та інфекцій. Всі пляжі Одеси визнані непридатними для купання через суттєве погіршення стану води.