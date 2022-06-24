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В США суд отменил конституционное право женщин на аборт
В США Верховный суд отменил свое решение 1973 года по делу "Роу против Вейда", которое гарантировало право женщин на прерывание беременности по собственному желанию. Об этом сообщает AP.
Ожидается, что решение суда приведут к запрету абортов примерно в половине штатов. Дело в том, что теперь вопрос прерывания беременности будет решаться на уровне законодательства каждого из штатов.
По оценке института репродуктивного здоровья Guttmacher, минимум 26 штатов США могут в ближайшее время принять решение о полном или почти полном запрете абортов. Наиболее вероятно, что запрет на аборты введут в штатах юга и среднего запада, которые считаются более консервативными.
Президент США Джозеф Байден негативно отреагировал на решение суда.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Жизнь американских женщин под угрозой из-за решения Верховного суда о праве на аборт. Ранее Верховный суд США отменил решение по делу "Роу против Уэйд", положив конец почти 50-летней федеральной защите права на аборт", - сказал он.
"Роу против Вейда" — историческое решение Верховного суда США, утверждающее, что Конституция США защищает свободу беременной женщины совершить аборт без избыточных государственных ограничений.