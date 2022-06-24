В США суд отменил конституционное право женщин на аборт

В США Верховный суд отменил свое решение 1973 года по делу "Роу против Вейда", которое гарантировало право женщин на прерывание беременности по собственному желанию. Об этом сообщает AP.

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Ожидается, что решение суда приведут к запрету абортов примерно в половине штатов. Дело в том, что теперь вопрос прерывания беременности будет решаться на уровне законодательства каждого из штатов.

По оценке института репродуктивного здоровья Guttmacher, минимум 26 штатов США могут в ближайшее время принять решение о полном или почти полном запрете абортов. Наиболее вероятно, что запрет на аборты введут в штатах юга и среднего запада, которые считаются более консервативными.

Президент США Джозеф Байден негативно отреагировал на решение суда.

"Жизнь американских женщин под угрозой из-за решения Верховного суда о праве на аборт. Ранее Верховный суд США отменил решение по делу "Роу против Уэйд", положив конец почти 50-летней федеральной защите права на аборт", - сказал он.