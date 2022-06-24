У США суд скасував конституційне право жінок на аборт

У США Верховний суд скасував своє рішення 1973 року у справі "Роу проти Вейда", яке гарантувало право жінок на переривання вагітності за власним бажанням. Про це повідомляє AP.

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Очікується, що рішення суду призведе до заборони абортів приблизно у половині штатів. Справа в тому, що тепер питання переривання вагітності вирішуватиметься на рівні законодавства кожного зі штатів.

За оцінкою інституту репродуктивного здоров'я Guttmacher, щонайменше 26 штатів США можуть найближчим часом ухвалити рішення про повну або майже повну заборону абортів. Найімовірніше, що заборону на аборти запровадять у штатах півдня та середнього заходу, які вважаються більш консервативними.

Президент США Джозеф Байден негативно відреагував на рішення суду.

"Життя американських жінок під загрозою через рішення Верховного суду про право на аборт. Раніше Верховний суд США скасував рішення у справі "Роу проти Уейд", поклавши край майже 50-річному федеральному захисту права на аборт", - сказав він.