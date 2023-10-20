В Токмаке усугубляется гуманитарный кризис: оккупанты перестали завозить медикаменты и гуманитарку

Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области российские захватчики создали гуманитарный кризис. Враг не завозит медикаменты и гуманитарку в город.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что нарушая международное право, согласно которому именно на оккупанта возлагается обеспечение жизнедеятельности захваченного региона, захватчики создали гуманитарный кризис в Токмаке.

"Русский режим несет смерть и уничтожает все до чего дотягивается. В настоящее время тяжелой остается ситуация во временно оккупированном Токмаке, куда враг не завозит медикаменты и гуманитарку в должном количестве", - подчеркивают в ЦНС.

Там добавляют, что ситуацию усложняет задолженность по выплате пенсий и другим социальным выплатам.

"При этом оккупанты заблокировали переводы с Украины, чем обрекли людей на грань выживания", - сообщает украинское подполье.

Заметим, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские войска испытывают серьезный страх из-за приближения ВСУ.

В начале октября оккупанты закрыли рынок и все магазины в городе.

Ранее в городе Токмак Запорожской области из-за приближения линии фронта и продвижения ВСУ началась эвакуация так называемой оккупационной администрации.

Также захватчики грабят в Токмаке дома украинцев, которые вынуждены были покинуть город из-за оккупации, а имущество владельцев отправляют в Россию.

Продвижение ВСУ на Мелитопольском направлении превращают пока оккупированный Токмак из прифронтового города в полностью фронтовой.