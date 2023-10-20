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В Токмаке усугубляется гуманитарный кризис: оккупанты перестали завозить медикаменты и гуманитарку
Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области российские захватчики создали гуманитарный кризис. Враг не завозит медикаменты и гуманитарку в город.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что нарушая международное право, согласно которому именно на оккупанта возлагается обеспечение жизнедеятельности захваченного региона, захватчики создали гуманитарный кризис в Токмаке.
"Русский режим несет смерть и уничтожает все до чего дотягивается. В настоящее время тяжелой остается ситуация во временно оккупированном Токмаке, куда враг не завозит медикаменты и гуманитарку в должном количестве", - подчеркивают в ЦНС.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Там добавляют, что ситуацию усложняет задолженность по выплате пенсий и другим социальным выплатам.
"При этом оккупанты заблокировали переводы с Украины, чем обрекли людей на грань выживания", - сообщает украинское подполье.
Заметим, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские войска испытывают серьезный страх из-за приближения ВСУ.
В начале октября оккупанты закрыли рынок и все магазины в городе.
Ранее в городе Токмак Запорожской области из-за приближения линии фронта и продвижения ВСУ началась эвакуация так называемой оккупационной администрации.
Также захватчики грабят в Токмаке дома украинцев, которые вынуждены были покинуть город из-за оккупации, а имущество владельцев отправляют в Россию.
Продвижение ВСУ на Мелитопольском направлении превращают пока оккупированный Токмак из прифронтового города в полностью фронтовой.