В Токмаку посилюється гуманітарна криза: окупанти перестали завозити медикаменти та гуманітарку

У тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області російські загарбники створили гуманітарну кризу. Ворог не завозить медикаменти й гуманітарку в місто.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що, порушуючи міжнародне право, згідно з яким саме на окупанта покладається забезпечення життєдіяльності захопленого регіону, загарбники створили гуманітарну кризу в Токмаку.

"Російський режим несе смерть та знищує все до чого дотягується. Наразі важкою залишається ситуація в тимчасово окупованому Токмаці, куди ворог не завозить медикаменти й гуманітарку в належній кількості", - підкреслюють в ЦНС.

Там додають, що ситуацію ускладнює заборгованість по виплаті пенсій й інших соціальних виплат.

"При цьому окупанти заблокували перекази з України чим прирекли людей на межу виживання", - повідомляє українське підпілля.

Зауважимо, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російські війська відчувають серйозний страх через наближення ЗСУ.

На початку жовтня окупанти закрили ринок та всі магазини у місті.

Раніше у місті Токмак Запорізької області через наближення лінії фронту та просування ЗСУ розпочалася евакуація так званої окупаційної адміністрації.

Також загарбники грабують у Токмаці помешкання українців, які вимушені були залишило місто через окупацію, а майно власників відправляють до Росії.

Просування ЗСУ на Мелітопольському напрямку перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком фронтове.