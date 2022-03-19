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В Запорожье вводят комендантский час с 16:00 19 марта до 6:00 21 марта
Власти Запорожья заявили о введении на территории города длительного комендантского часа.
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Об этом заявил глава Запорожской ОГА Александр Старух.
"Уважаемые земляки. В соответствии с решением военного командования в городе Запорожье вводится комендантский час с 16:00 19 марта 2022 года до 06:00 21 марта 2022 года", — говорится в сообщении.
Также Старух призвал жителей города отнестись к подобному решению с пониманием.Подписывайтесь на наш Telegram канал