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Суспільство
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У Запоріжжі вводять комендантську годину з 16:00 19 березня до 6:00 21 березня

У Запоріжжі вводять комендантську годину з 16:00 19 березня до 6:00 21 березня
У Запоріжжі вводять комендантську годину з 16:00 19 березня до 6:00 21 березня

Влада Запоріжжя заявила про введення на території міста тривалої комендантської години.

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Про це заявив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

"Шановні земляки. Відповідно до рішення військового командування у місті Запоріжжі вводиться комендантська година з 16:00 19 березня 2022 року до 06:00 21 березня 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Також Старух закликав жителів міста поставитися до такого рішення із розумінням.

Автор:
Світлана Манько