Верещук: эвакуации в Киевской области 16 марта не будет из-за комендантского часа, при этому людей начнут вывозить из Изюма

В среду, 16 марта, в Киевской области не будет проводиться эвакуация мирных жителей из горячих точек в связи с введением круглосуточного комендантского часа.

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Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила в ходе брифинга.

На 16 марта планируется эвакуация из городов Мариуполь и Изюм. Верещук отметила, что 15 марта из девяти гуманитарных коридоров заработали семь. Благодаря их открытию удалось спасти почти 29 тысяч человек.

Резюмируя, Верещук рассказала, что из Сумской области за день вывезли около 8,5 тысяч человек, из Харьковской удалось эвакуировать 320 подопечных и работников Оскольского психоневрологического пансионата.

Что касается Мариуполя, то из города 15 марта эвакуировалось около 20 тысяч человек. В направлении Бердянска из города выехало более 4 тысяч частных авто. Четверть из них уже прибыли в Запорожье.

В Мариупольском горсовете сообщили, что для личной безопасности необходимо людям прибыть в Васильевку не позже 18:00.

Напомним, 14 марта из Мариуполя смогли выехать почти 160 легковых авто. Сейчас они получают всю необходимую помощь, в том числе размещение в безопасных местах Запорожской области. Но оккупанты по-прежнему блокируют поставку еды и медикаментов в Мариуполь.

До этого оккупанты постоянно срывали эвакуацию граждан из Мариуполя. Несмотря на договоренность о прекращении огня, захватчики обстреливали "зеленый коридор", не давая жителям выехать из города.