Верещук: евакуації на Київщині 16 березня не буде через комендантську годину, при цьому людей почнуть вивозити з Ізюму

У середу, 16 березня, у Київській області не проводитиметься евакуація мирних жителів із гарячих точок у зв'язку із запровадженням цілодобової комендантської години.

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Про це міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила у ході брифінгу.

На 16 березня планується евакуація з міст Маріуполь та Ізюм. Верещук зазначила, що 15 березня із дев'яти гуманітарних коридорів запрацювали сім. Завдяки їхньому відкриттю вдалося врятувати майже 29 тисяч людей.

Резюмуючи, Верещук розповіла, що із Сумської області за день вивезли близько 8,5 тисяч людей, із Харківської вдалося евакуювати 320 підопічних та працівників Оскільського психоневрологічного пансіонату.

Щодо Маріуполя, то з міста 15 березня евакуювалося близько 20 тисяч людей. У напрямку Бердянська з міста виїхало понад 4 тисячі приватних авто. Чверть із них уже прибули до Запоріжжя.

У Маріупольській міськраді повідомили, що для особистої безпеки необхідно людям прибути до Василівки не пізніше 18:00.

Нагадаємо, 14 березня із Маріуполя змогли виїхати майже 160 легкових автомобілів. Наразі вони отримують всю необхідну допомогу, у тому числі розміщення у безпечних місцях Запорізької області. Але окупанти, як і раніше блокують постачання їжі та медикаментів в Маріуполь.

До цього окупанти постійно зривали евакуацію громадян із Маріуполя. Незважаючи на домовленість про припинення вогню, загарбники обстрілювали "зелений коридор", не даючи мешканцям виїхати із міста.