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Общество
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ВСУ получили еще одну машину для фронта при содействии Favbet Foundation

ВСУ получили еще одну машину для фронта при содействии Favbet Foundation

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) получили очередной автомобиль для фронта при содействии фонда Favbet Foundation. Об этом говорится в сообщении Фонда.

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Подразделение ВСУ получило транспорт на прошлой неделе. Сейчас авто уже на передовой, помогает защитникам Украины выполнять боевые задачи.

С начала войны при поддержке фонда Favbet Foundation ВСУ получили уже 16 автомобилей для выполнения заданий на передовой.

После того как автомобиль доставляется в Украину, он проходит ТО, ремонтируется точечно при необходимости, красится.

Как сообщалось, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.