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ВСУ получили еще одну машину для фронта при содействии Favbet Foundation
Вооруженные Силы Украины (ВСУ) получили очередной автомобиль для фронта при содействии фонда Favbet Foundation. Об этом говорится в сообщении Фонда.
Подразделение ВСУ получило транспорт на прошлой неделе. Сейчас авто уже на передовой, помогает защитникам Украины выполнять боевые задачи.
С начала войны при поддержке фонда Favbet Foundation ВСУ получили уже 16 автомобилей для выполнения заданий на передовой.
После того как автомобиль доставляется в Украину, он проходит ТО, ремонтируется точечно при необходимости, красится.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщалось, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.