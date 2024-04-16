Вынослив и тихий: команда Юрия Голика будет выпускать серийно дрон STING-2 Specialist

Очередной беспилотник украинской разработки вышел в серийное производство STING-2 Specialist. Базовая конструкция позволяет ему выполнять роль бомбера или разведчика – все зависит от дополнительного оборудования, которое на него установят.

Об этих и других особенностях беспилотника рассказал в своем сообщении предприниматель и волонтер Юрий Голик. Этот дрон – одна из разработок команды отечественных конструкторов, сформированная Юрием и его партнерами.

Для выполнения разведывательного функционала к STING-2 можно прикрепить камеру с ретранслятором, для взрывных атак по враждебным позициям и технике – боекомплект. Инженеры акцентируют внимание на том, что для максимально производительной работы к дрону лучше не пристраивать грузы более 1,5 кг.

Specialist способен на полеты продолжительностью более 90 минут. Разработчики гордятся этой выносливостью и называют ее основным преимуществом коптера. Они также сделали все возможное, чтобы этому длительному полету не могли повредить враждебные РЭБы. STING-2, как и другая модель этой линейки STING-3, имеет защищенную радиолинию и телеметрию, не позволяющую перехватить его на пути.

STING-2 еще и довольно «тихий» дрон. Нешумность его мотора позволяет не привлекать лишнего внимания на подлете и устраивать эффект неожиданности для вражеских солдат. Фото случая, когда дрон незамеченным «подкрался» к кафирам на низкой высоте Юрий Голик прикрепил к сообщению.

«Оккупанты пока на тот момент живы, и они почему-то не подозревают о присутствии украинского дрона. Кстати, все шестеро через несколько секунд перестанут быть оккупантами и уже никогда не узнают, что произошло с ними во второй полосе их обороны», – написал Юрий.

Ранее предприниматель показывал, как дрон ведет себя в воздухе на тестовых полетах. Как и в любом производстве, STING-2 Specialist получил "добро" на серийный выпуск только после ряда удачных испытаний.