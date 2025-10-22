"Я писала по пять материалов в день": Севгиль Мусаева о своих первых годах в Delo.ua

Главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева вспоминает, как в 21 год пришла работать в ежедневную газету Delo.ua, почему нарушала дедлайны, какие тексты вызвали наибольший резонанс и что сегодня не хватает украинской журналистике.

Скажи, что ты помнишь из того периода, когда пришла в нашу редакцию?

— Это был февраль 2008 года. Я помню кабинет главной редактора Галины Панченко и заместителя редактора Николая Пидвезяного.

Еще помню, что с первого месяца начала нарушать дедлайн.

Николай каждый вечер спрашивал меня: "Севгиль, где текст?" Помню также систему премий: первый месяц я попала на доску почета и получила премию.

Тогда на медийном рынке была безумная конкуренция: три ежедневных деловых газеты. Если эксклюзив выходил в Коммерсанте или Экономических известиях, все в Delo.ua были расстроены. И я тоже, особенно когда это касалось топливно-энергетической темы, о которой я занималась.

Когда ты приехала в Киев, сколько тебе было лет?

— В 2008 году мне тогда был 21 год. Я училась в университете на 4-5 курсе. Сочетать обучение и ежедневную газету было сложно. Первая половина дня – работа, вторая – университет. Часто пропускала пары, но это был бесценный опыт.

Какие свои публикации помнишь?

— Больше всего запомнилась история об "Укртранснафте". Креатура Коломойского Александр Лазорко был назначен директором этого предприятия при правительстве Юлии Тимошенко. Интрига заключалась в том, что Игорь Коломойский должен оказать медийную поддержку Юлии Тимошенко в предвыборной кампании (он контролировал телеканал 1+1 – ред.). Этот текст активно обсуждается.

Помню крымские материалы – например, о Ласпи (бухта в Крыму – ред), где выделили 20 гектаров земли под жилье. Имелись другие громкие земельные расследования.

Например, история с Жуковым островом в Киеве — прокуратура подала в суд по границам острова. Между тем застройщики, среди которых был совладелец "РосУкрЭнерго" Дмитрий Фирташ, очень активно начали эту землю использовать. Это было мини-расследование — нужно было узнать, какие решения проводились там, как делили землю.

Я туда приезжала, помню, ходила по Жуковому острову, потому что мне всегда важно было также увидеть, как выглядит объект расследования, на шахту поехать, или на завод металлургический. И очень много ездила, в том числе, когда была репортером Delo.ua.

Еще один яркий сюжет - "Мистецький арсенал". Тайный тендер на 1,3 млрд грн выиграла австрийская компания "Штрабаг", а я об этом узнала. Это было резонансно.

Что тебе дала работа в Delo.ua?

— Я была очень продуктивной. Мой рекорд – пять материалов в одном номере газеты: три заметки, спецпроект и большое интервью.

Сейчас, когда журналисты мне говорят, что не могут один текст написать за неделю, я говорю, что в свои лучшие годы писала три заметки в газету каждый день. Поэтому мне не нужно говорить, что вы с чем-то можете не справиться.

Работа в Delo.ua научила скорости, дисциплине, пониманию дедлайнов и тому, что ежедневная газета должна давать эксклюзив каждый день. Конкуренция заставляла находить темы, которые имели общественное значение и вызывали резонанс.

Если посмотреть шире: какие вызовы вы видите для журналистики сейчас?

— Сейчас очень мало журналистов, специализирующихся на одной теме. Мы могли расти и погружаться в отдельную сферу. Я работала по темам топливно-энергетического комплекса, формировала базу контактов и знаний.

Сегодня журналисты пишут и об аграрке, и о фармацевтике, и обо всем сразу. Это не дает глубины. Нет ежедневных газет, печатная эра прошла. Конкуренции почти нет, а она очень мотивировала. Поэтому трудно найти людей и удержать их в профессии, чтобы не пошли в пиар или коммуникации.

Как думаешь, в будущем будут о чем писать украинские издания?

— Я надеюсь, что о восстановлении Украины после войны и вызовах по пути в ЕС. Очень хотелось бы видеть тексты о том, как наши оборонные компании покоряют мировые рынки и заключают крупные контракты.

Глобально я беспокоюсь, чтобы журналистику не уничтожил искусственный интеллект. Но в то же время считаю это вызовом, который заставит нас работать более качественно и искать новую роль.

Что бы ты пожелала Delo.ua в юбилей?

— Я хочу пожелать выстроить сильную бизнес-модель, потому что качественная журналистика всегда дорога. Желаю классных рекламодателей, сильных журналистов, эксклюзивных тем и высокой цитируемости. Самое главное, чтобы после ваших материалов происходили настоящие общественные изменения.