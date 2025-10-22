Запланована подія 2

"Я писала по пять материалов в день": Севгиль Мусаева о своих первых годах в Delo.ua

Севгиль Мусаева, Украинская правда
Главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева начинала свой путь в большой журналистике в Delo.ua

Главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева вспоминает, как в 21 год пришла работать в ежедневную газету Delo.ua, почему нарушала дедлайны, какие тексты вызвали наибольший резонанс и что сегодня не хватает украинской журналистике.

Скажи, что ты помнишь из того периода, когда пришла в нашу редакцию?

— Это был февраль 2008 года. Я помню кабинет главной редактора Галины Панченко и заместителя редактора Николая Пидвезяного.

Еще помню, что с первого месяца начала нарушать дедлайн.

Николай каждый вечер спрашивал меня: "Севгиль, где текст?" Помню также систему премий: первый месяц я попала на доску почета и получила премию.

Тогда на медийном рынке была безумная конкуренция: три ежедневных деловых газеты. Если эксклюзив выходил в Коммерсанте или Экономических известиях, все в Delo.ua были расстроены. И я тоже, особенно когда это касалось топливно-энергетической темы, о которой я занималась.

Когда ты приехала в Киев, сколько тебе было лет?

— В 2008 году мне тогда был 21 год. Я училась в университете на 4-5 курсе. Сочетать обучение и ежедневную газету было сложно. Первая половина дня – работа, вторая – университет. Часто пропускала пары, но это был бесценный опыт.

Какие свои публикации помнишь?

 Больше всего запомнилась история об "Укртранснафте". Креатура Коломойского Александр Лазорко был назначен директором этого предприятия при правительстве Юлии Тимошенко. Интрига заключалась в том, что Игорь Коломойский должен оказать медийную поддержку Юлии Тимошенко в предвыборной кампании (он контролировал телеканал 1+1 – ред.). Этот текст активно обсуждается.

Помню крымские материалы – например, о Ласпи (бухта в Крыму – ред), где выделили 20 гектаров земли под жилье. Имелись другие громкие земельные расследования.

Например, история с Жуковым островом в Киеве — прокуратура подала в суд по границам острова. Между тем застройщики, среди которых был совладелец "РосУкрЭнерго" Дмитрий Фирташ, очень активно начали эту землю использовать. Это было мини-расследование — нужно было узнать, какие решения проводились там, как делили землю.

Я туда приезжала, помню, ходила по Жуковому острову, потому что мне всегда важно было также увидеть, как выглядит объект расследования, на шахту поехать, или на завод металлургический. И очень много ездила, в том числе, когда была репортером Delo.ua.

Еще один яркий сюжет - "Мистецький арсенал". Тайный тендер на 1,3 млрд грн выиграла австрийская компания "Штрабаг", а я об этом узнала. Это было резонансно.

Что тебе дала работа в Delo.ua?

— Я была очень продуктивной. Мой рекорд – пять материалов в одном номере газеты: три заметки, спецпроект и большое интервью.

Сейчас, когда журналисты мне говорят, что не могут один текст написать за неделю, я говорю, что в свои лучшие годы писала три заметки в газету каждый день. Поэтому мне не нужно говорить, что вы с чем-то можете не справиться.

Работа в Delo.ua научила скорости, дисциплине, пониманию дедлайнов и тому, что ежедневная газета должна давать эксклюзив каждый день. Конкуренция заставляла находить темы, которые имели общественное значение и вызывали резонанс.

Если посмотреть шире: какие вызовы вы видите для журналистики сейчас?

— Сейчас очень мало журналистов, специализирующихся на одной теме. Мы могли расти и погружаться в отдельную сферу. Я работала по темам топливно-энергетического комплекса, формировала базу контактов и знаний.

Сегодня журналисты пишут и об аграрке, и о фармацевтике, и обо всем сразу. Это не дает глубины. Нет ежедневных газет, печатная эра прошла. Конкуренции почти нет, а она очень мотивировала. Поэтому трудно найти людей и удержать их в профессии, чтобы не пошли в пиар или коммуникации.

Как думаешь, в будущем будут о чем писать украинские издания?

— Я надеюсь, что о восстановлении Украины после войны и вызовах по пути в ЕС. Очень хотелось бы видеть тексты о том, как наши оборонные компании покоряют мировые рынки и заключают крупные контракты.

Глобально я беспокоюсь, чтобы журналистику не уничтожил искусственный интеллект. Но в то же время считаю это вызовом, который заставит нас работать более качественно и искать новую роль.

Что бы ты пожелала Delo.ua в юбилей?

— Я хочу пожелать выстроить сильную бизнес-модель, потому что качественная журналистика всегда дорога. Желаю классных рекламодателей, сильных журналистов, эксклюзивных тем и высокой цитируемости. Самое главное, чтобы после ваших материалов происходили настоящие общественные изменения.