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Новости компаний
Категория
Общество
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За прошедшую неделю ВСУ получили два внедорожника и грузовик при содействии Favbet Foundation

За прошедшую неделю ВСУ получили два внедорожника и грузовик при содействии Favbet Foundation

За прошедшую неделю Вооруженные Силы Украины при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили в свое распоряжение два внедорожника и грузовой автомобиль.

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Об этом сообщили представители фонда.

В частности, при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation ВСУ получили грузовой автомобиль Volkswagen Crafter для доставки грузов в прифронтовые районы Донецкой области.

Фото 2 — За прошедшую неделю ВСУ получили два внедорожника и грузовик при содействии Favbet Foundation

Также фонд Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник 4х4 Nissan X-Trail и внедорожник Mitsubishi L200, оборудованный стационарной установкой для двух пулеметов. Автомобиль после испытаний незамедлительно заступил на боевое дежурство для охраны украинского воздушного пространства.

Фото 3 — За прошедшую неделю ВСУ получили два внедорожника и грузовик при содействии Favbet Foundation

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже 40 автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.

Автор:
Светлана Манько