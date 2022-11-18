За прошедшую неделю ВСУ получили два внедорожника и грузовик при содействии Favbet Foundation

За прошедшую неделю Вооруженные Силы Украины при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили в свое распоряжение два внедорожника и грузовой автомобиль.

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Об этом сообщили представители фонда.

В частности, при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation ВСУ получили грузовой автомобиль Volkswagen Crafter для доставки грузов в прифронтовые районы Донецкой области.

Также фонд Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник 4х4 Nissan X-Trail и внедорожник Mitsubishi L200, оборудованный стационарной установкой для двух пулеметов. Автомобиль после испытаний незамедлительно заступил на боевое дежурство для охраны украинского воздушного пространства.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.



С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже 40 автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.