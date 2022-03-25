НКЦБФР продлила срок устранения нарушений на финансовых рынках

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) решила продлить срок выполнения распоряжений об устранении правонарушений на рынках капитала и организованных товарных рынках.

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Как сообщает пресс-служба регулятора, выполнить предписания НКЦБФР можно через три месяца после окончания действия военного положения.

При этом сообщить об устранении нарушений и предоставить подтверждающие документы необходимо способом, определенным в распоряжении Нацкомиссии.

Это решение касается эмитентов, участников рынков капитала и организованных товарных рынков, а также субъектов первичного финансового мониторинга.

Документ вступает в силу со дня его публикации на официальном сайте Комиссии.

Стоит отметить, что 2 марта 2022 года НКЦБФР остановила процессуальные действия по подписанию актов о правонарушениях и рассмотрении дел о нарушении требований законодательства на период действия военного положения.

Напомним, 24 февраля, в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину НКЦБФР на внеочередном заседании приняла решение временно с 11:00 остановить размещение, оборот и выкуп всех ценных бумаг, а также проведение операций в системе депозитарного учета и системах клирингового учета.

В середине марта Нацкомиссия разрешила юридическим и физическим лицам-нерезидентам в период действия военного положения открывать счета и заключать договоры по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Отметим, что еще 25 февраля, на следующий день после российского военного вторжения в Украину, Кабинет министров решил выпустить военные облигации внутреннего госзайма.

Первый аукцион по продаже украинских военных ОВГЗ прошел 1 марта. На нем были размещены облигации под 11% на сумму 8,12 млрд грн.

В ходе доразмещения военных ОВГЗ 8 марта госбюджет привлек еще 6,61 млрд грн. Срок обращения таких облигаций установлен до 1 марта 2023 года.

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