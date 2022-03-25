НКЦПФР продовжила термін усунення порушень на фінансових ринках

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) вирішила продовжити термін виконання розпоряджень про усунення правопорушень на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

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Як повідомляє прес-служба регулятора, виконати розпорядження НКЦПФР можна через три місяці після закінчення дії військового стану.

При цьому повідомити про усунення порушень та надати підтверджуючі документи необхідно шляхом, визначеним у розпорядженні Нацкомісії.

Це рішення стосується емітентів, учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Документ набирає чинності з моменту його публікації на офіційному сайті Комісії.

Варто зазначити, що 2 березня 2022 року НКЦПФР зупинила процесуальні дії щодо підписання актів про правопорушення та розгляд справ про порушення вимог законодавства на період дії воєнного стану.

Нагадаємо, 24 лютого у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну НКЦПФР на позачерговому засіданні ухвалила рішення тимчасово з 11:00 зупинити розміщення, обіг та викуп усіх цінних паперів, а також проведення операцій у системі депозитарного обліку та системах клірингового обліку.

У середині березня Нацкомісія дозволила юридичним та фізичним особам-нерезидентам у період дії воєнного стану відкривати рахунки та укладати договори щодо облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Зазначимо, що ще 25 лютого, наступного дня після російського військового вторгнення в Україну, Кабінет міністрів вирішив випустити військові облігації внутрішньої держпозики.

Перший аукціон з продажу українських військових ОВДП пройшов 1 березня. На ньому було розміщено облігації під 11% на суму 8,12 млрд грн.

У ході дорозміщення військових ОВДП 8 березня держбюджет залучив ще 6,61 млрд грн. Термін обігу таких облігацій встановлено до 1 березня 2023 року.

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