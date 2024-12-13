AI4Future: Главные ИИ-новости недели (9-15 декабря)

Эта неделя отметилась очень мощными новостями в регуляторном поле, в разрезе научных прорывов и продуктовых релизов мастодонтов, а также охоте на ИИ-таланты.

Так, 8 декабря вступила в силу обновленная Директива ЕС об ответственности за продукцию (EU Product Liability Directive), которая вносит фундаментальные изменения в ответственность за системы ИИ и программное обеспечение. как быстрейшему суперкомпьютеру мира понадобилось бы для этого десять септильонов лет.

Компания ByteDance, владелец TikTok, переманила ведущих специалистов по ИИ у местных конкурентов, а Microsoft наняла бывших сотрудников DeepMind для нового подразделения ИИ в сфере здравоохранения.

Относительно релизов продуктовых ИИ-обновлений возглавил гонку OpenAI со своим 12-дневным челленжем, в частности на рынке были представлены генератор видео Sora, Canvas вышел из бета-версии и был объявлен о коллаборации ChatGPT и Siri. В свою очередь Google запустил Gemini 2.0 — новую модель искусственного интеллекта, способную создавать изображения и аудио, работать быстрее и дешевле, а также закладывать основу для агентского ИИ. А Midjourney представил Patchwork – общее, поддерживаемое искусственным интеллектом бесконечное полотно для создания вымышленных миров.

Вишенкой на торте стал визит британского Короля Чарльза в штаб-квартиру Apple , где он узнал новинки ИИ.

Картинка сгенерирована на FLUX.1 Black Forest Labs с помощью детального промпта без модификаций.

Обзор новостей за эту неделю

Компания ByteDance, владелец TikTok, возглавляет ИИ-гонку за капитализацию в Китае. Пекинская компания переманила ведущих специалистов по ИИ у местных конкурентов и стала крупнейшим покупателем чипов Nvidia в стране

ByteDance, владелец TikTok, стал одним из лидеров в гонке за использование возможностей генеративного искусственного интеллекта в Китае. Компания активно привлекает ведущих инженеров и исследователей из ИИ, переманивая их у конкурентов, таких как Alibaba, а также стартапов, в том числе 01.ai и Zhipu. ByteDance инвестирует миллиарды долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта.

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Технология, позволяющая разместить больше оптоволоконных соединений на чипах, может увеличить объем передаваемой информации в 80 раз, ускорить обучение ИИ и существенно снизить энергопотребление дата-центров

Большинство современных компьютерных чипов до сих пор используют электрические сигналы, которые передаются через медные провода. оптоволокна. Переход от электрических проводов к оптоволоконам для коммуникации между чипами может снизить энергопотребление для обучения таких моделей в пять раз. IBM уже протестировала оптический модуль в сложных условиях, включая высокую влажность и температуры от -40°C до 125°C.

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Обновленная Директива ЕС об ответственности за продукцию (EU Product Liability Directive) вступила в силу 8 декабря 2024 г. и вносит фундаментальные изменения в ответственность за системы ИИ и программное обеспечение

Поставщики ИИ (признанные производителями) теперь несут ответственность за дефекты, включая возникающие после внедрения, например, через обновление или изменения в поведении моделей машинного обучения. Организации должны учитывать ответственность за отсутствие должной осведомленности персонала о ИИ, что со 2 февраля становится обязательной в соответствии с Актом о ИИ. Обучение по ИИ становится необходимостью для бизнеса. Директива также включает контроль производителя над продуктом после внедрения.

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OpenAI выпустила Sora, генератор видео, который считал слишком мощным для запуска без определенных ограничений.

Несмотря на эти ограничения, релиз оказался настолько популярен, что OpenAI пришлось приостановить создание новых аккаунтов, чтобы справиться со спросом. Пользователи премиум-версии флагманского продукта OpenAI, ChatGPT теперь могут использовать Sora для мгновенного создания видео, сгенерированных ИИ, на основе текстовых команд.

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Google представила новый квантовый вычислительный чип, решающий задачу за пять минут, тогда как самому быстрому суперкомпьютеру мира понадобилось бы для этого десять септильонов лет (10,000,000,000,000,000,000,000,000)

Этот чип представляет собой последнюю разработку в области квантовых вычислений, использующих принципы физики частиц для создания нового вида невероятно мощных компьютеров. Google утверждает, что ее новый квантовый чип под названием Willow включает ключевые прорывы и прокладывает путь к полезному, масштабному квантовому компьютеру.

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Microsoft нанимает бывших сотрудников DeepMind для нового подразделения ИИ в сфере здравоохранения

Мустафа Сулейман, глава ИИ-направления Microsoft, формирует лондонскую команду для работы над потребительскими приложениями в здравоохранении. Среди новых сотрудников – Доминик Кинг, бывший руководитель подразделения здравоохранения DeepMind, Кристофер Келли, ученый и врач интенсивной терапии, а также несколько других специалистов. Новое подразделение Microsoft AI ориентируется на использование генеративного ИИ для медицинских нужд, включая ответы на запросы о симптомах, психическом здоровье и заболеваниях.

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OpenAI делает инструмент редактирования Canvas доступным всем

Canvas вышел из бета-версии. Теперь пользователи могут выполнять Python код внутри документа Canvas, а также использовать Canvas для создания собственных GPT. Canvas был представлен в октябре как инструмент редактирования для письма и кодировки. Это интерфейс блокнота, расположенный рядом с чат-интерфейсом ChatGPT, позволяющий пользователям редактировать ответы и сотрудничать с ChatGPT.

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ИИ-агенты приближаются. Новое "цифровое" решение между приложениями может существенно изменить способ, которым люди пользуются технологиями

Десять лет назад, после продажи Siri компании Apple, создатели этого голосового ассистента имели еще одну великую идею. В своей новой компании Viv они стремились решить постоянную проблему пользователей смартфонов: как выполнять повседневные задачи, не прибегая к многочисленным приложениям. Viv так и не добилась успеха, на который надеялась, и позже была включена в ИИ-ассистент Samsung, Bixby. Сегодня ближе всего к идее Viv по интеграции приложений в потребительском мире подошел Apple. Известное как App Intents, это потребует от разработчиков адаптировать свои приложения для работы с ИИ Apple, что позволит программному обеспечению работать между приложениями без необходимости открывать их.

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Google запустил Gemini 2.0 – новую модель искусственного интеллекта, способную создавать изображения и аудио, работать быстрее и дешевле, а также закладывать основу для агентского ИИ

Агентский ИИ – это боты, которые могут самостоятельно выполнять задания от вашего имени.

Gemini 2.0 поддерживает новые экспериментальные решения, например проект Mariner — расширение Chrome, которое может управлять браузером, и Jules — агент для разработчиков, находящий ошибки в коде. Модель даже способна помогать в играх, анализируя экран.

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Apple запускает интеграцию ChatGPT из Siri.

Для использования ChatGPT через Siri пользователям не нужна учетная запись OpenAI, но они могут оплатить доступ к расширенным версиям ChatGPT через Apple. Можно также получить доступ к ChatGPT через текстовое меню. Для использования этой функции требуется iPhone 15, iPhone 15 Pro или любая модель iPhone 16.

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Midjourney представил Patchwork – общее, поддерживаемое искусственным интеллектом бесконечное полотно для создания вымышленных миров

Patchwork – это инновационная платформа, позволяющая пользователям вместе создавать целые фантастические миры на интерактивном полотне. Пользователи могут добавлять изображения, тексты и идеи, создавая истории и миры в реальном времени. Благодаря поддержке ИИ инструмент помогает генерировать идеи, предлагает новые элементы и оптимизирует творческий процесс.

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Король получил королевский прием от Тима Кука и узнал о ИИ в лондонском офисе Apple

Глава Apple Тим Кук разостлал красную дорожку для короля во время его визита в лондонскую штаб-квартиру технологической компании. Король посетил офис Apple в Великобритании, расположенный в реконструированной электростанции Баттерси на юго-западе Лондона, где ему продемонстрировали новейшие разработки искусственного интеллекта (ИИ).