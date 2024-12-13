AI4Future: Головні ШІ-новини тижня (9-15 грудня)

Цей тиждень відзначився дуже потужними новинами в регуляторному полі, в розрізі наукових проривів і продуктових релізів мастодонтів, а також полюванні на ШІ-таланти.

Так, 8 грудня набула чинності оновлена Директива ЄС про відповідальність за продукцію (EU Product Liability Directive), яка вносить фундаментальні зміни у відповідальність за системи ШІ та програмне забезпечення. Google представила новий квантовий обчислювальний чип, який вирішує задачу за п’ять хвилин, тоді як найшвидшому суперкомп’ютеру світу знадобилося б для цього десять септильйонів років.

Компанія ByteDance, власник TikTok, переманила провідних фахівців з ШІ у місцевих конкурентів, а Microsoft найняла колишніх співробітників DeepMind для нового підрозділу ШІ у сфері охорони здоров’я.

Щодо релізів продуктових ШІ-оновлень, очолив гонку OpenAI зі своїм 12-денним челенжем, зокрема ринку були представлені генератор відео Sora, Canvas вийшов з бета-версії та було оголошено про колаборацію ChatGPT та Siri. В свою чергу, Google запустив Gemini 2.0 — нову модель штучного інтелекту, здатну створювати зображення та аудіо, працювати швидше й дешевше, а також закладати основу для агентського ШІ. А Midjourney представив Patchwork - спільне, підтримуване штучним інтелектом нескінченне полотно для створення вигаданих світів.

Вишенкою на торті став візит британського Короля Чарльза до штаб-квартири Apple, де він дізнався про новинки ШІ.

Картинка згенерована на FLUX.1 від Black Forest Labs за допомогою детального промпту без модифікацій.

Огляд новин за цей тиждень.

Компанія ByteDance, власник TikTok, очолює ШІ-гонку за капіталізацію в Китаї. Пекінська компанія переманила провідних фахівців з ШІ у місцевих конкурентів та стала найбільшим покупцем чипів Nvidia у країні

ByteDance, власник TikTok, став одним із лідерів у гонці за використання можливостей генеративного штучного інтелекту в Китаї. Компанія активно залучає провідних інженерів та дослідників з ШІ, переманюючи їх у конкурентів, таких як Alibaba, а також стартапів, зокрема 01.ai та Zhipu. ByteDance інвестує мільярди доларів в інфраструктуру штучного інтелекту.

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Технологія, яка дозволяє розмістити більше оптоволоконних з’єднань на чипах, може збільшити обсяг переданої інформації в 80 разів, пришвидшити навчання ШІ та суттєво знизити енергоспоживання дата-центрів

Більшість сучасних комп’ютерних чипів досі використовують електричні сигнали, які передаються через мідні дроти. Але у зв’язку з гонкою технологічної індустрії за навчанням великих моделей ШІ, що потребує обміну величезними обсягами даних між суперчипами, компанії прагнуть використовувати світлошвидкісні з’єднання на основі оптоволокна. Перехід від електричних проводів до оптоволокон для комунікації між чипами може знизити енергоспоживання для навчання таких моделей у п’ять разів. IBM уже протестувала оптичний модуль у складних умовах, включаючи високу вологість та температури від -40°C до 125°C.

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Оновлена Директива ЄС про відповідальність за продукцію (EU Product Liability Directive) набрала чинності 8 грудня 2024 року і вносить фундаментальні зміни у відповідальність за системи ШІ та програмне забезпечення

Постачальники ШІ (визнані виробниками) тепер несуть відповідальність за дефекти, включаючи ті, що виникають після впровадження, наприклад, через оновлення чи зміни у поведінці моделей машинного навчання. Організації мають враховувати відповідальність за відсутність належної обізнаності персоналу щодо ШІ, що з 2 лютого стає обов’язковою відповідно до Акта про ШІ. Навчання з питань ШІ стає необхідністю для бізнесу. Директива також охоплює контроль виробника над продуктом після впровадження.

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OpenAI випустила Sora, генератор відео, який вважала занадто потужним для запуску без певних обмежень. Так, більшість користувачів (окрім тестувальників) не зможуть поки що створювати відео за участю людей через побоювання, що система може бути використана зловмисно

Попри ці обмеження, реліз виявився настільки популярним, що OpenAI довелося призупинити створення нових облікових записів, щоб впоратися із попитом. Користувачі преміум-версії флагманського продукту OpenAI, ChatGPT, тепер можуть використовувати Sora для миттєвого створення відео, згенерованих ШІ, на основі текстових команд.

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Google представила новий квантовий обчислювальний чип, який вирішує задачу за п’ять хвилин, тоді як найшвидшому суперкомп’ютеру світу знадобилося б для цього десять септильйонів років (10,000,000,000,000,000,000,000,000)

Цей чип є останньою розробкою в галузі квантових обчислень, що використовують принципи фізики частинок для створення нового виду неймовірно потужних комп’ютерів. Google стверджує, що її новий квантовий чип під назвою “Willow” включає ключові “прориви” і “прокладає шлях до корисного, масштабного квантового комп’ютера”.

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Microsoft наймає колишніх співробітників DeepMind для нового підрозділу ШІ у сфері охорони здоров’я

Мустафа Сулейман, очільник ШІ-напрямку Microsoft, формує лондонську команду для роботи над споживчими додатками в охороні здоров’я. Серед нових співробітників — Домінік Кінг, колишній керівник підрозділу охорони здоров’я DeepMind, Крістофер Келлі, науковець та лікар інтенсивної терапії, а також кілька інших спеціалістів. Новий підрозділ Microsoft AI орієнтується на використання генеративного ШІ для медичних потреб, включаючи відповіді на запити про симптоми, психічне здоров’я та захворювання.

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Картинка згенерована на FLUX.1 від Black Forest Labs за допомогою детального промпту без модифікацій.

OpenAI робить інструмент редагування Canvas доступним для всіх

Canvas вийшов з бета-версії. Тепер користувачі можуть виконувати Python-код всередині документа Canvas, а також використовувати Canvas для створення власних GPT. Canvas був представлений в жовтні як інструмент редагування для письма та кодування. Це інтерфейс блокнота, який розташований поруч із чат-інтерфейсом ChatGPT, що дозволяє користувачам редагувати відповіді та “співпрацювати” з ChatGPT.

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ШІ-агенти наближаються. Нове “цифрове” рішення між додатками може суттєво змінити спосіб, яким люди користуються технологіями

Десять років тому, після продажу Siri компанії Apple, творці цього голосового асистента мали ще одну велику ідею. У своїй новій компанії Viv вони прагнули вирішити постійну проблему користувачів смартфонів: як виконувати повсякденні завдання, не вдаючись до численних додатків. Viv так і не досягла успіху, на який сподівалася, і пізніше була включена в ШІ-асистент Samsung, Bixby. Сьогодні найближче до ідеї Viv щодо інтеграції додатків у споживчому світі підійшов Apple. Відоме як App Intents, це вимагатиме від розробників адаптувати свої додатки для роботи з ШІ Apple, що дозволить програмному забезпеченню працювати між додатками без необхідності їх відкривати.

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Google запустив Gemini 2.0 — нову модель штучного інтелекту, здатну створювати зображення та аудіо, працювати швидше й дешевше, а також закладати основу для агентського ШІ

Агентський ШІ - це боти, які можуть самостійно виконувати завдання від вашого імені.

Gemini 2.0 підтримує нові експериментальні рішення, як-от проєкт Mariner — розширення Chrome, яке може керувати браузером, і Jules — агент для розробників, що знаходить помилки в коді. Модель навіть здатна допомагати в іграх, аналізуючи ваш екран.

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Картинка згенерована на FLUX.1 від Black Forest Labs за допомогою детального промпту без модифікацій.

Apple запускає інтеграцію ChatGPT із Siri. Ця подія відбулась в рамках 12-денної кампанії OpenAI щодо релізу новинок на ринку

Для використання ChatGPT через Siri користувачам не потрібен обліковий запис OpenAI, але вони можуть оплатити доступ до розширених версій ChatGPT через Apple. Також можна отримати доступ до ChatGPT через текстові меню. Для використання цієї фцнкції потрібен iPhone 15, iPhone 15 Pro або будь-яка модель iPhone 16.

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Midjourney представив Patchwork - спільне, підтримуване штучним інтелектом нескінченне полотно для створення вигаданих світів

Patchwork — це інноваційна платформа, яка дозволяє користувачам разом створювати цілі фантастичні світи на інтерактивному полотні. Користувачі можуть додавати зображення, тексти та ідеї, будуючи історії та світи у реальному часі. Завдяки підтримці ШІ, інструмент допомагає генерувати ідеї, пропонує нові елементи й оптимізує творчий процес.

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Король отримав королівський прийом від Тіма Кука та дізнався про ШІ в лондонському офісі Apple

Глава Apple Тім Кук розстелив червону доріжку для короля під час його візиту до лондонської штаб-квартири технологічної компанії. Король відвідав офіс Apple у Великій Британії, розташований у реконструйованій електростанції Баттерсі на південному заході Лондона, де йому продемонстрували новітні розробки штучного інтелекту (ШІ).