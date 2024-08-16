Регуляторные песочницы, создание общего ИИ на базе сети суперкомпьютеров, внедрение ИИ в оборонные системы, а также битвы титанов бигтека – вот главные тренды этой недели в области искусственного интеллекта

Эта неделя отличилась несколькими трендами. Во-первых, мы увидели инициативу одного из передовых регуляторов мира HKMA (Hong Kong Monetary Authority), который ввел свою регуляторную песочницу для тестирования ИИ-идей для финансового сектора в безопасной среде (регуляторная песочница – специальный регуляторный режим, способствующий тестированию инноваций облегченной версией существующего общего режима). Это уже второй регулятор мира, который ввел столь безопасную среду для тестирования ИИ-моделей с целью снижения рисков для конечного потребителя. Это очень важный инструмент, который рекомендован ведущими регуляторными и консалтинговыми институтами и таких песочниц будет все больше.

Во-вторых, мы наблюдали практические кейсы введения ИИ и первые выводы, которые не столь оптимистичны, как ожидалось, но это означает переход из сферы чрезмерных ожиданий в плоскость реалий. Да, ИИ не может пока качественно анализировать карты пациентов и ставить диагнозы, он не может делать научные труды так же качественно как люди и даже не может вместо человека качественно написать резюме – везде пока нужно вмешательство человека. Кроме того, ИИ в нынешнем виде опасно подключать к стратегической инфраструктуре и все тестирование нужно вести в изолированной среде, чтобы он не наделал бед.

И на фоне этого, третий и очень интересный тренд – битва титанов бигтека за ИИ-мощности, производство супер-мощных ИИ-чипов и компьютеров, необходимых для обработки данных, которые сегодня обеспечивают место под солнцем технологическим компаниям. Все это перегревает рынок и рано или поздно будет откат, особенно учитывая, что качественных данных, сгенерированных людьми, на которых исключительно должны учиться ИИ-модели, становится все меньше. И это будет самое главное сражение, которое пока мало кто ведет в погоне за монетизацией. А именно эти качественные данные смогут обеспечить качественное ИИ будущее для человечества.

Обзор новостей за эту неделю

Новая сеть суперкомпьютеров может привести к созданию искусственного общего интеллекта (artificial general intelligence – AGI), надеются ученые, с первым узлом, который будет запущен в течение нескольких недель

Ученые планируют ускорить развитие AGI с помощью глобальной сети мощных компьютеров начиная с нового суперкомпьютера, который заработает в сентябре.

Суперкомпьютеры, созданные SingularityNET, образуют многоуровневую когнитивную сеть для размещения и обучения архитектур AGI, таких как глубокие нейронные сети, большие языковые модели (LLM) и мультимодальные системы. Первый суперкомпьютер начнет работу в сентябре, а полная комплектация экосистемы ожидается в конце 2024 или начале 2025 года.

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США, Великобритания и Австралия делают следующий шаг по внедрению оборонных систем на основе ИИ

Новейшая технология, интегрирующая ИИ с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в "сложных условиях" прошла испытания после проведения тестов военным альянсом США, Великобритании и Австралии — AUKUS.

По данным всех трех оборонных агентств альянса, передовая сенсорная технология была испытана для определения, могут ли БПЛА "выполнять свои миссии и поддерживать сетевую соединенность" в многодоменных боевых пространствах, включая сушу, море, воздух и киберпространство. Согласно прессрелизу Министерства обороны США (DOD), интегрированная технология ИИ-БПЛА предназначена для "минимизации времени между обнаружением враждебных целей, принятием решения о реакции и реагированием на угрозу."

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Apple надеется повысить продажи линейки iPhone 16 за счет ИИ

Тим Кук и его команда выпустят смартфоны iPhone 16 и iPhone 16 Pro в следующем месяце, и Apple наконец-то предложит своим верным поклонникам современный набор инструментов ИИ.

Apple Intelligence (ИИ-экосистема Apple) был анонсирован в июне этого года на Всемирной конференции разработчиков, и его первые реализации уже доступны в бета-версии iOS для разработчиков, накануне публичного выпуска вместе с iPhone 16 и iPhone 16 Pro в сентябре. Кроме прошлогодних iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, любой пользователь iPhone, желающий испытать смартфон с ИИ, должен будет приобрести новый iPhone из-за высоких технических характеристик, необходимых для работы этого программного обеспечения. Applе надеется, что семейство iPhone 16 разблокирует спрос на ИИ и за этим последует рост продаж.

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Женщины используют генеративный ИИ реже, чем мужчины.

По данным Всемирного экономического форума, 59% мужчин в возрасте от 18 до 65 лет пользуются ИИ по меньшей мере раз в неделю по сравнению с 51% женщин. Среди молодежи (18-25 лет) это 71% мужчин против 59% женщин.

Меньшее внедрение ИИ среди женщин вызывает беспокойство, ведь, по данным исследования Oxford Economics и Cognizant, к 2032 году 90% рабочих мест будут под влиянием генеративного ИИ. По данным Института Кенана, почти 80% работающих женщин занимают должности, подпадающие под автоматизацию с помощью ИИ по сравнению с 58% мужчин. Эти рабочие места не заменятся ИИ, но их будут занимать люди, обладающие этой технологией — сейчас, в основном, мужчины. Еще большее беспокойство вызывает то, что, по данным Coursera, женщины недостаточно представлены в обучении навыкам, связанным с ИИ, — втрое меньше женщин, чем мужчин, регистрируются на соответствующие курсы.

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Соискатели работы массово посылают резюме, созданные с помощью искусственного интеллекта (в частности, ChatGPT), вызывающего беспокойство у работодателей

По данным разных опросов, около половины кандидатов во всем мире используют эти инструменты для написания своих резюме и сопроводительных писем. Например, согласно опросу 2,5 тыс. работников Великобритании, проведенному HR-стартапом Beamery, 46% соискателей работы обращаются к генеративному ИИ для поиска и подачи заявлений на должности. В другом опросе, проведенном платформой Canva среди 5 тыс. соискателей по всему миру, 45% респондентов признались, что используют ИИ для создания или совершенствования своих резюме.

Эта тенденция вызывает серьезную обеспокоенность у работодателей и рекрутеров, отмечающих снижение качества поданных заявок. Генеративный ИИ действительно помогает кандидатам быстро создавать тексты, но без надлежащего редактирования часто выглядят непрофессионально.

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Запуск Google Gemini может усилить давление на Apple, поскольку два ведущих производителя смартфонов соревнуются за интеграцию ИИ в свои операционные системы

По оценкам International Data Corporation (IDC), количество смартфонов с поддержкой "Gen AI" — то есть тех, которые оснащены необходимыми чипами и памятью для работы с ИИ, — более чем в четыре раза увеличится в 2024 году, достигнув около 234 млн. устройств.

Во время 100-минутной презентации Google во вторник компания продемонстрировала несколько новых ИИ возможностей. К примеру, постановка вопросов по содержанию постера на фото в ходе демо — подчеркнула технический прорыв под названием "мультимодальный ИИ", который пока не планируется у Apple. Google также представила функцию, позволяющую пользователям делать скриншоты просматриваемого ими и Google собирает эту информацию в заметки, которые позже можно будет быстро найти.

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SoftBank не смог завершить переговоры с Intel по созданию ИИ-чипов, что могло бросить вызов лидерству Nvidia. Однако не исключено, что обе компании возобновят диалог, учитывая ограниченное количество производителей передовых ИИ-чипов

Партнерство с Intel могло стать стратегическим для SoftBank, планировавшего совместить разработки своего ведущего актива, компании Arm, с производственными возможностями Graphcore, последнего приобретения японского гиганта. В случае успеха, сотрудничество с Intel могло бы значительно ускорить выход новых конкурентных чипов на рынок.

Однако планы были сорваны, поскольку Intel не смогла отвечать жестким требованиям SoftBank по объемам и скорости производства. Это произошло на фоне объявления Intel о значительном сокращении расходов и увольнении тысяч сотрудников, что еще больше усложнило ситуацию. Источники, знакомые с переговорами, отмечают, что использование американских производственных мощностей Intel могло бы дать SoftBank доступ к финансированию за счет Закона США о чипах администрации Байдена, направленного на поддержку внутреннего производства полупроводников. В то же время Масайоси Сон, основатель и глава SoftBank, не теряет надежды и ищет поддержки среди крупных технологических гигантов, таких как Google и Meta.

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Токийская исследовательская компания Sakana AI объявила о запуске новой ИИ-системы под названием «AI Scientist», которая нацелена на автономное проведение научных исследований, используя большие языковые модели, подобные тем, которые использует ChatGPT

В ходе тестирования Sakana обнаружила, что ее система неожиданно начала пытаться модифицировать свой собственный код эксперимента, чтобы продлить время, отведенное для работы над проблемой.

«В одном из случаев она отредактировала код, чтобы выполнить системный вызов, запускающий саму себя», – написали исследователи в блоге Sakana AI. «Это привело к нескончаемому вызову самой себя. В противном случае эксперименты продолжались слишком долго, превысив заданный предел времени. Вместо того чтобы ускорить свой код, она просто попыталась изменить свой собственный код, чтобы продлить период тайм-аута».

Исследовательская статья AI Scientist на 185 страницах подробно обсуждает то, что они называют проблемой безопасного выполнения кода. И хотя поведение AI Scientist не представляло немедленной угрозы в контролируемой исследовательской среде, эти случаи подчеркивают важность того, чтобы не позволять системам ИИ работать автономно в системах, не изолированных от мира. Sakana AI в своем исследовании осветила вопросы безопасности, предложив, что изолирование среды работы AI Scientist может предотвратить причинение вреда AI-агентом.

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HKMA и Cyberport запускают GenA.I. Sandbox для содействия внедрению ИИ в финансовом секторе

HKMA в сотрудничестве с Гонконгской компанией по управлению Cyberport (Cyberport) 13 августа объявило о запуске новой Песочницы Генеративного ИИ (GenA.I.) на FiNETech2, втором мероприятии серии FiNETech.

Генеральный директор HKMA, Эдди Юэ, отметил: "Песочница GenA.I. является новаторской инициативой регулятора, которая способствует ответственным инновациям в сфере GenA.I. в банковской отрасли. Она позволит банкам испытывать свои новые случаи использования GenA.I. в рамках среды с управляемыми рисками. Банкам рекомендуется максимально использовать этот ресурс для раскрытия потенциала GenA.I.

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Китайский технологический гигант Huawei готовит запуск нового ИИ-чипа Ascend 910C, который должен составить конкуренцию Nvidia H100

Согласно информации, предоставленной The Wall Street Journal, Huawei уже сообщила потенциальным клиентам, что новый чип будет способен конкурировать с лучшими на рынке. Известно, что ее Ascend 910C по своим характеристикам соответствует уровню Nvidia H100, одного из мощнейших чипов, доступных на рынке ИИ.

Пока несколько ведущих компаний, включая ByteDance, владельца TikTok, а также Baidu и China Mobile, начали тестировать новый чип от Huawei. Эти компании рассматривают возможность приобретения Ascend 910C, что может усилить позиции Huawei на рынке. Поставки чипов запланированы на октябрь, что свидетельствует о том, что Huawei нацелена на скорую экспансию.

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