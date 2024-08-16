Регуляторні пісочниці, створення загального ШІ на базі мережі суперкомпʼютерів, впровадження ШІ в оборонні системи, а також битви титанів бігтеку - ось головні тренди цього тижня в царині штучного інтелекту

Цей тиждень відзначився кількома трендами. По-перше, ми побачили ініціативу одного з передових регуляторів світу HKMA (Hong Kong Monetary Authority), який запровадив свою регуляторну пісочницю для тестувань ШІ-ідей для фінансового сектору в безпечному середовищі (регуляторна пісочниця – спеціальний регуляторний режим, який сприяє тестуванню інновацій і є полегшеною версією існуючого загального режима). Це вже другий регулятор світу, який запровадив таке безпечне середовище для тестування ШІ-моделей з метою зниження ризиків для кінцевого споживача. Це дуже важливий інструмент, який рекомендований провідними регуляторними і консалтинговими інституціями і таких пісочниць буде все більше.

По-друге, ми спостерігали практичні кейси запровадження ШІ і перші висновки, які не є такими оптимістичними, як очікувалось, але це означає перехід із сфери надмірних очікувань в площину реалій. Так, ШІ не може поки що якісно аналізувати карти пацієнтів і ставити діагнози, він не може робити наукові труди так само якісно як люди і навіть не може замість людини якісно написати резюме – всюди поки що потрібне втручання людини. Окрім того, ШІ в нинішньому вигляді небезпечно підключати до стратегічної інфраструктури і всі тестування потрібно вести в ізольованому середовищі, аби він не наробив біди.

І на фоні цього, третій і дуже цікавий тренд – битва титанів бігтеку за ШІ-потужності, виробництво супер-потужних ШІ-чіпів і комп’ютерів, необхідних для обробки даних, які сьогодні забезпечують «місце під сонцем» технологічним компаніям. Все це перегріває ринок і рано чи пізно буде відкат, особливо с огляду на те, що якісних даних, згенерованих людьми, на яких виключно мають вчитись ШІ-моделі, стає все менше. І це буде найголовніша битва, яку поки що мало хто веде в погоні за монетизацією. А саме ці якісні дані зможуть забезпечити якісне ШІ-майбутнє для людства.

Огляд новин за цей тиждень

Нова мережа суперкомп'ютерів може призвести до створення штучного загального інтелекту (artificial general intelligence - AGI), сподіваються вчені, з першим вузлом, який буде запущено протягом кількох тижнів

Вчені планують прискорити розвиток AGI за допомогою глобальної мережі потужних комп'ютерів, починаючи з нового суперкомп'ютера, який запрацює у вересні.

Суперкомп'ютери, створені SingularityNET, утворять багаторівневу когнітивну мережу для розміщення та навчання архітектур AGI, таких як глибокі нейронні мережі, великі мовні моделі (LLM) та мультимодальні системи. Перший суперкомп'ютер почне роботу у вересні, а повна комплектація екосистеми очікується наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

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США, Велика Британія та Австралія роблять наступний крок у впровадженні оборонних систем на основі ШІ

Найновіша технологія, що інтегрує ШІ з безпілотними літальними апаратами (БПЛА) у "складних умовах," пройшла випробування після проведення тестів військовим альянсом США, Великої Британії та Австралії - AUKUS.

За даними всіх трьох оборонних агентств альянсу, передову сенсорну технологію було випробувано для визначення, чи можуть БПЛА "виконувати свої місії та підтримувати мережеву з'єднаність" у багатодоменних бойових просторах, включаючи сушу, море, повітря і кіберпростір. Згідно з пресрелізом Міністерства оборони США (DOD), інтегрована технологія ШІ-БПЛА призначена для "мінімізації часу між виявленням ворожих цілей, прийняттям рішення про реакцію та реагуванням на загрозу."

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Apple сподівається підвищити продажі лінійки iPhone 16 за рахунок ШІ

Тім Кук та його команда випустять смартфони iPhone 16 і iPhone 16 Pro наступного місяця, і Apple нарешті запропонує своїм вірним прихильникам сучасний набір інструментів ШІ.

Apple Intelligence (ШІ-екосистема Apple) був анонсований у червні цього року на Всесвітній конференції розробників, і його перші реалізації вже доступні в бета-версії iOS для розробників, напередодні публічного випуску разом з iPhone 16 і iPhone 16 Pro у вересні. Окрім торішніх iPhone 15 Pro і 15 Pro Max, будь-який користувач iPhone, який хоче випробувати смартфон із ШІ, повинен буде придбати новий iPhone через високі технічні характеристики, необхідні для роботи цього програмного забезпечення. Applе сподівається, що сімейство iPhone 16 розблокує попит на ШІ і за цим піде зростання продажів.

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Жінки використовують генеративний ШІ рідше, ніж чоловіки

За даними Всесвітнього економічного форуму, 59% чоловіків віком від 18 до 65 років користуються ШІ щонайменше раз на тиждень, у порівнянні з 51% жінок. Серед молоді (18-25 років) це 71% чоловіків проти 59% жінок.

Менше впровадження ШІ серед жінок викликає занепокоєння, адже, за даними дослідження Oxford Economics і Cognizant, до 2032 року 90% робочих місць будуть під впливом генеративного ШІ. За даними Інституту Кенана, майже 80% працюючих жінок займають посади, що підпадають під автоматизацію за допомогою ШІ, порівняно з 58% чоловіків. Ці робочі місця не заміняться ШІ, але їх займатимуть люди, які володіють цією технологією — на даний момент, здебільшого, чоловіки. Ще більше занепокоєння викликає те, що, за даними Coursera, жінки недостатньо представлені в навчанні навичок, пов’язаних із ШІ, — втричі менше жінок, ніж чоловіків, реєструються на відповідні курси.

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Шукачі роботи масово надсилають резюме, створені за допомогою штучного інтелекту (зокрема, ChatGPT), що викликає занепокоєння у роботодавців

За даними різних опитувань, близько половини кандидатів у всьому світі використовують ці інструменти для написання своїх резюме та супровідних листів. Наприклад, згідно з опитуванням 2,5 тис. працівників Великої Британії, проведеним HR-стартапом Beamery, 46% шукачів роботи звертаються до генеративного ШІ для пошуку та подання заяв на посади. В іншому опитуванні, проведеному платформою Canva серед 5 тис. шукачів роботи по всьому світу, 45% респондентів зізналися, що використовують ШІ для створення або вдосконалення своїх резюме.

Ця тенденція викликає серйозне занепокоєння у роботодавців та рекрутерів, які відзначають зниження якості поданих заявок. Генеративний ШІ дійсно допомагає кандидатам швидко створювати тексти, але без належного редагування вони часто виглядають непрофесійно.

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Запуск Google Gemini може посилити тиск на Apple, оскільки два провідні виробники смартфонів змагаються за інтеграцію ШІ у свої операційні системи

За оцінками International Data Corporation (IDC), кількість смартфонів з підтримкою "Gen AI" — тобто тих, які оснащені необхідними чипами та пам'яттю для роботи з ШІ, — більш ніж учетверо збільшиться у 2024 році, сягнувши близько 234 млн. пристроїв.

Під час 100-хвилинної презентації Google у вівторок компанія продемонструвала кілька нових ШІ-можливостей. Наприклад, постановка питань щодо вмісту постера на фото в ході демо — підкреслила технічний прорив під назвою "мультимодальний ШІ", який наразі не планується у Apple. Google також представила функцію, яка дозволяє користувачам робити скріншоти того, що вони переглядають, і Google збиратиме цю інформацію в замітки, які пізніше можна буде швидко знайти.

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SoftBank не зміг завершити переговори з Intel щодо створення ШІ-чіпів, що могло кинути виклик лідерству Nvidia. Проте не виключено, що обидві компанії відновлять діалог, враховуючи обмежену кількість виробників передових ШІ-чіпів

Партнерство з Intel могло стати стратегічним для SoftBank, який планував поєднати розробки свого провідного активу, компанії Arm, з виробничими можливостями Graphcore, останнього придбання японського гіганта. У випадку успіху, співпраця з Intel могла б значно прискорити вихід нових конкурентних чіпів на ринок.

Проте плани були зірвані, оскільки Intel не змогла відповідати жорстким вимогам SoftBank щодо обсягів та швидкості виробництва. Це сталося на тлі оголошення Intel про значне скорочення витрат і звільнення тисяч співробітників, що ще більше ускладнило ситуацію. Джерела, знайомі з переговорами, зазначають, що використання американських виробничих потужностей Intel могло б дати SoftBank доступ до фінансування за рахунок Закону США про чіпи адміністрації Байдена, який спрямований на підтримку внутрішнього виробництва напівпровідників. У той же час Масайосі Сон, засновник і голова SoftBank, не втрачає надії та шукає підтримки серед великих технологічних гігантів, таких як Google і Meta.

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Токійська дослідницька компанія Sakana AI оголосила про запуск нової ШІ-системи під назвою «AI Scientist», яка націлена на автономне проведення наукових досліджень, використовуючи великі мовні моделі, подібні до тих, які використовує ChatGPT

Під час тестування Sakana виявила, що її система несподівано почала намагатися модифікувати свій власний код експерименту, щоб продовжити час, відведений для роботи над проблемою.

«В одному з випадків вона відредагувала код, щоб виконати системний виклик, який запускає саму себе», - написали дослідники у блозі Sakana AI. «Це призвело до нескінченного виклику самої себе. В іншому випадку експерименти тривали занадто довго, перевищивши заданий ліміт часу. Замість того, щоб пришвидшити свій код, вона просто спробувала змінити свій власний код, щоб продовжити період тайм-ауту».

Дослідницька стаття AI Scientist на 185 сторінках детально обговорює те, що вони називають «проблемою безпечного виконання коду». І хоча поведінка AI Scientist не становила негайної загрози в контрольованому дослідницькому середовищі, ці випадки підкреслюють важливість того, щоб не дозволяти системам ШІ працювати автономно в системах, які не ізольовані від світу. Sakana AI в своєму дослідженні висвітлила питання безпеки, запропонувавши, що ізолювання середовища роботи AI Scientist може запобігти завданню шкоди AI-агентом.

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HKMA та Cyberport запускають GenA.I. Sandbox для сприяння впровадженню ШІ у фінансовому секторі

HKMA у співпраці з Гонконзькою компанією з управління Cyberport (Cyberport) 13 серпня оголосило про запуск нової Пісочниці Генеративного ШІ (GenA.I.) на FiNETech2, другому заході серії FiNETech.

Генеральний директор HKMA, пан Едді Юе, зазначив: "Пісочниця GenA.I. є новаторською ініціативою регулятора, яка сприяє відповідальним інноваціям у сфері GenA.I. у банківській галузі. Вона дозволить банкам випробовувати свої нові випадки використання GenA.I. у рамках середовища з керованими ризиками. Банкам рекомендується максимально використовувати цей ресурс для розкриття потенціалу GenA.I. у покращенні ефективного управління ризиками, боротьби з шахрайством та обслуговування клієнтів."

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Китайський технологічний гігант Huawei готує запуск нового ШІ-чіпу Ascend 910C, який має скласти конкуренцію Nvidia H100

Згідно з інформацією, наданою The Wall Street Journal, Huawei вже повідомила потенційним клієнтам, що новий чіп буде здатен конкурувати з найкращими на ринку. Відомо, що її Ascend 910C за своїми характеристиками відповідає рівню Nvidia H100, одного з найпотужніших чіпів, доступних на ринку ШІ.

Наразі кілька провідних компаній, включаючи ByteDance, власника TikTok, а також Baidu і China Mobile, почали тестувати новий чіп від Huawei. Ці компанії розглядають можливість придбання Ascend 910C, що може посилити позиції Huawei на ринку. Поставки чіпів заплановані на жовтень, що свідчить про те, що Huawei націлена на швидку експансію.

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