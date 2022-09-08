АЛЛО: каким вышел iPhone 14

Сентябрьский ивент прошел в формате онлайн-трансляции на канале Apple. После вступительной речи Тим Кук приступил к презентации главных новинок года:

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От версии mini в этом поколении Apple отказались, вместо неё представив новую модель с приставкой «Plus». Аппарат получит такие же характеристики, как у стандартного iPhone 14, а его особенностью стал увеличенный экран и повышенная автономность.

Первые две модели оснащены процессором Apple A15 Bionic в той версии, которая использовалась в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max – то есть с 5-ядерным GPU. Этот чип демонстрирует превосходную производительность и энергоэффективность. Он входит в пятерку лучших, опережая главных конкурентов в лице Dimensity 9000 Plus от MediaTek и Snapdragon 8 Plus Gen1.

Старшие флагманы iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получили новейший чип Apple A16 Bionic, разработанный по 4-нанометровому техпроцессу с 16 млрд транзисторов. Он потребляет на 20% меньше энергии по сравнению с A15 при той же вычислительной способности, что дает прирост времени автономной работы.

Что нового в iPhone 14 и iPhone 14 Plus

Максимальная яркость дисплея увеличена до 1200 нит.

12-мегапиксельная широкоугольная камера получила новый сенсор, улавливающий на 49% больше света, благодаря чему качество ночной съемки вырастет на порядок.

Основная камера получила оптическую стабилизацию со сдвигом матрицы – в прошлом поколении эта технология была реализована на старших моделях «Pro».

Улучшена нейросетевая технология Deep Fusion, которая путем комбинирования нескольких фото позволяет создавать сверхчеткие снимки. Функция работает незаметно для пользователя, процесс длится доли секунд. Результат – высочайшая детализация снимков даже при сильном приближении.

Добавлена поддержка Photonic Engine – алгоритма, который в 2 раза улучшает качество ночных снимков, минимизирует шумы и другие артефакты, в том числе и для фронтальной камеры.

Расширенная поддержка eSIM – iPhone 14 позволит быстро переключаться между операторами.

Новый режим стабилизации кадров Action Mode, облегчающий работу оператора в экстремальных условиях.

Спутниковая связь и SOS-оповещения – в экстренной ситуации позволит передавать сообщения службам спасения.

Обе модели представлены в 5 цветах: голубом (Blue), розовом (Purple), черном (Midnight), белом (Starlight) и красном (Product RED).

Улучшения iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max

Одним из ярчайших моментов стала демонстрация нового выреза экрана, «динамического острова». Dynamic Island – оригинальное решение, с помощью которого Apple удалось красиво обыграть вырез в экране, который пришел на смену “челки”, практически превратив его в элемент интерфейса.

Новым цветом для обеих моделей стал темно-лиловый – в дополнение к уже привычным золотому, серебряному и черному. Шикарный подарок для тех, кто соскучился за новыми расцветками айфона.

Помимо стандартных улучшений, старшие флагманы получили:

экран с пиковой яркостью в 2000 нит при использовании под прямыми солнечными лучами;

новый сопроцессор для работы с экраном в паре с “always on” дисплеем, позволяют динамически изменять частоту обновления дисплея с 1 гц до 120 гц;

обновленный чип Apple A16 Bionic, созданный по 4-нанометровому техпроцессу;

основная камера с новым сенсором на 48 МП и 7-линзовым объективом, который будет использоваться в режиме профессиональной съемки Apple ProRaw;

продвинутую версию Always-On display, маскирующую экранный вырез.

Все смартфоны работают под управлением iOS 16, которая предлагает еще больше возможностей для кастомизации. Apple хорошо поработали над улучшением функции диктовки, реализовали возможность приема платежей Tap to Pay, внедрили интерактивные трехмерные карты для 11 новых городов и переработали экран блокировки с виджетами.

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