АМКУ получил повторную заявку на покупку lifecell

Антимонопольный комитет 23 января получил повторные заявки от компании DVL Telecom (Париж, Франция), входящей в группу NJJ, о согласовании покупки контрольной доли в ООО “Лайфселл”, “Глобал Билги” и ООО “Укртауэр”. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на заместителя главы АМКУ – государственного уполномоченного Максима Сандыгу.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Напомним, что 29 декабря турецкая телекоммуникационная компания Turkcell сообщила, что договорилась о продаже третьего по величине украинского мобильного оператора lifecell французской NJJ Capital. Тогда же, как выяснилось, получил и соответствующие заявления АМКУ.

Однако 19 января издание Forbes.ua сообщило, что комитет отказался их рассматривать ввиду несоответствия установленным требованиям. Они были возвращены заявителям письмом комитета от 12 января.

Причины решения и сумму сделки Turkcell не раскрывал. Номинальная стоимость проданных акций lifecell была указана в сумме 12,71 миллиарда гривен, "Укртауэр" - 1,96 миллиарда, а "Глобал Билги" - 47,23 миллиона гривен.

NJJ Capital принадлежит французскому миллиардеру Ксавье Ньелю, являющемуся основателем и мажоритарным акционером третьего по величине мобильного оператора Франции Iliad (работает под брендом Free).

Также Ньель является совладельцем газеты Le Monde, владельцем крупнейшего телеком-провайдера в Монако – Monaco Telecom, швейцарского телеком-провайдера Salt Mobile и ирландской телеком-компании Eir.

В свою очередь, сам Ньель, как передает 29 декабря Bloomberg, заявил, что его инвесткомпания NJJ Capital согласилась заплатить за lifecell 500 миллионов долларов, и это "дешево" по сравнению с прибылью украинского оператора связи. Ньель указал, что сделка ожидает согласования со стороны регулирующих органов, включая АМКУ.

Арест акций lifecell

Напомним также, что 4 октября 2023 года Шевченковский районный суд Киева арестовал все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Среди этих активов оказалось и 100% ООО "Лайфселл", а также еще одного крупного украинского мобильного оператора – "Киевстар".

Арестовал суд и все акции компании "Пэйселл", через которую осуществляется пополнение счетов абонентов lifecell, а также упомянутой "Укртауэр" (оператор вышек, систем внутреннего покрытия в бизнес-центрах, ТРЦ и гостиницах), являющейся "дочкой" Turkcell.

13 октября Шевченковский райсуд изменил это решение, уточнив, что наложение ареста касается лишь 19,8% уставного капитала "Лайфселл" и 47,85% "Киевстар". В остальной части решение осталось без изменений.

19,8% - это доля, которой опосредованно (через инвесткомпанию LetterOne и люксембургскую IMTIS Holdings S.à rl) владели в Turkcell и, соответственно, в lifecell упомянутые российские бизнесмены. Еще 26,2% Turkcell владеет Фонд благосостояния Турции, а остальными 54% - частные акционеры.