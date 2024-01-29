АМКУ отримав повторну заявку на придбання lifecell

Антимонопольний комітет 23 січня отримав повторні заявки від компанії DVL Telecom (Париж, Франція), що входить до групи NJJ, про погодження купівлі контрольної частки у ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер". Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” із посиланням на заступника голови АМКУ – державного уповноваженого Максима Сандигу.

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Нагадаємо, що 29 грудня турецька телекомунікаційна компанія Turkcell повідомила, що домовилася про продаж третього за величиною українського мобільного оператора lifecell французької NJJ Capital. Тоді ж, як з'ясувалося, отримав відповідні заяви АМКУ.

Однак 19 січня видання Forbes.ua повідомило, що комітет відмовився їх розглядати через невідповідність встановленим вимогам. Вони були повернені заявникам листом комітету від 12 січня.

Причини рішення та суму угоди Turkcell не розкривав. Номінальну вартість проданих акцій lifecell було вказано у сумі 12,71 мільярда гривень, "Укртауер" - 1,96 мільярда, а "Глобал Білгі" - 47,23 мільйона гривень.

NJJ Capital належить французькому мільярдеру Ксав'є Ньєлю, що є засновником та мажоритарним акціонером третього за величиною мобільного оператора Франції Iliad (працює під брендом Free).

Також Ньєль є співвласником газети Le Monde, власником найбільшого телеком-провайдера в Монако - Monaco Telecom, швейцарського телеком-провайдера Salt Mobile та ірландської телеком-компанії Eir.

У свою чергу сам Ньєль, як передає 29 грудня Bloomberg, заявив, що його інвесткомпанія NJJ Capital погодилася заплатити за lifecell 500 мільйонів доларів, і це "дешево" порівняно з прибутком українського оператора зв'язку. Ньєль констатував, що угода наразі очікує погодження з боку регулюючих органів, включаючи АМКУ.

Арешт акцій lifecell

Нагадаємо також, що 4 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд Києва заарештував усі корпоративні права в Україні, які належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Серед цих активів виявилося і 100% ТОВ "Лайфселл", а також ще одного великого українського мобільного оператора - "Київстар".

Заарештував суд і всі акції компанії "Пейселл", через яку здійснюється поповнення рахунків абонентів lifecell, а також згаданої "Укртауер" (оператор вишок, систем внутрішнього покриття в бізнес-центрах, ТРЦ та готелях), що є "дочкою" Turkcell.

13 жовтня Шевченківський райсуд змінив це рішення, уточнивши, що накладення арешту стосується лише 19,8% статутного капіталу "Лайфселл" та 47,85% "Київстар". У решті питань рішення залишилося без змін.

19,8% - це частка, якою опосередковано (через інвесткомпанію LetterOne та люксембурзьку IMTIS Holdings S.àrl) володіли в Turkcell і, відповідно, lifecell згадані російські бізнесмени. Ще 26,2% Turkcell володіє Фонд добробуту Туреччини, а рештою 54% - приватні акціонери.