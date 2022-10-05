DEV Challenge XIX: европейские специалисты встретятся для разработки технологических решений по защите и восстановлению Украины

28-29 октября состоится Финал Чемпионата DEV Challenge XIX, "Олимпийских игр" в сфере IT

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Как правило, чемпионат DEV Challenge проходит онлайн, за исключением гибридного Финала. Финал традиционно проходил параллельно и в оффлайне, и в онлайне, в Киеве. В этом году из-за войны соревнования перенесли в Польшу.

Во время Чемпионата DEV Challenge XIX участники получат реальные кейсы от партнеров сезона, таких корпораций как Readdle, Luxoft, Revolut, AMO и других. Также будут представлены задачи от некоммерческих проектов, которые помогут усилить страну.

Организаторы челленджа регулярно сотрудничают с Министерством цифровой трансформации, МИД и Министерством обороны. В этом году будут представлены конкурсные задания от UNICEF, Минцифры, Минобороны и "Армии дронов" .

Чемпионат DEV Challenge XIX начался в начале сентября 2022 года и продлится два месяца.

Состязания проходят в три этапа: Квалификация, Онлайн раунд, Финал. Судьи Чемпионата – топ-профессионалы международного IT-сообщества из стран Европы, США и Австралии.

В этом году девелоперы объединились для развития технологических решений гуманитарной сферы и разработки победных технологий для Украины и, в частности, ВСУ.

По словам организатора Чемпионата Евгении Беспаловой, ежегодно соревнование становится все более мощным инструментом изобретения технологических решений для критических задач общества.

Участники DEV Challenge получают задачи от наших партнеров. С 2019 года мы активно сотрудничаем с министерствами, привлекаем к решению неотложных вопросов государства топовых it-специалистов. Благодаря Чемпионату страна ускоряет процессы диджитализации в разных сферах. В этом году мы работаем над развитием технологий для восстановления Украины " Помощь ВСУ. Также среди поставленных задач - решения для защиты детей и других гуманитарных вопросов. На DEV Challenge мы даем как задачи партнеров из коммерческого сектора, так и нон-профит организаций " , - говорит Беспалова.

Одной из офлайн-локаций впервые стала Польша. Финал DEV Challenge XIX, в частности, состоится во втором по величине городе страны – Лодзи.

Лодзь – один из первых городов, который поддержал Украину во время военной агрессии России против Украины. Такая позиция важна для организаторов, ведь 19-й сезон DEV Challenge в значительной степени посвящен поддержке Украины для ее победы и скорейшего восстановления.

СПРАВКА

DEV Challenge – это крупнейший в Европе IT-соревнований, который проходит в Украине с 2012 года. Основан Игорем и Евгенией Беспаловыми.

За 10 лет проведено 18 Чемпионатов, в которых приняло участие более 22 000 специалистов.