Как менеджерам игровой индустрии Украины адаптироваться к кризису на рынке 2024 года: вызовы и тренды

Recruitment Lead & Partner в Values Value

Сегодня поговорим о том, как менеджерам игровой индустрии Украины адаптироваться к турбулентности рынка. Вспомним, что происходит в игровой индустрии Украины в целом и какая ситуация для менеджеров. Какие вакансии есть на рынке, какие направления популярны. О зарплатах и удовлетворенности доходами среди менеджеров, их лояльности к работодателям и конечно влиянии ИИ.

База для аналитики

Big Games Industry Employment Survey 2023 , который проводит наша компания совместно с порталом InGame Job .

Исследование рынка на основе информации портала InGameJob,

внутренняя статистика Values Value и информация паблика.

Какие события сформировали тренды в игровой индустрии 2024

Произошло углубление спада в отрасли в целом, фактором которого стал пост-пандемический эффект. Был бум вакансий, а затем спрос резко упал.

Война в Украине продолжается. Это тоже повлияло на углубление спада. Так или иначе, около 30 тысяч украинских специалистов пострадали от войны.

Война в Израиле, где находится много компаний HQ с мобильными проектами.

Крипто-зима и скептицизм к метаверсии проектов.

Общий экономический кризис, повлиявший на расходы потребителей игр. Расходы стали меньше.

Тренд 1. Уменьшение количества инвестиций и сделок

Углубление спада в индустрии отозвалось уменьшением количества инвестиций и сделок. Был бум искусственного интеллекта, и в 3 квартале 2023 г. произошло небольшое увеличение количества сделок. Но в целом за 2023 год количество инвестиций и сделок стало меньше в 4 раза по сравнению с их средним числом в 2021 и 2022 годах.

Еще одним фактором влияния на уменьшение инвестиций в геймдев-индустрию стал IDFA. Это привело к уменьшению заинтересованности традиционных инвесторов в геймдев-индустрии.

Тренд 2 Массовые сокращения

Это очень актуальная тема 2023 года, которая, к сожалению, остается такой же в 2024 году. Лейофы происходили не только в геймдеве, но и в IT-индустрии в целом. По нашим источникам, около 240 тыс. работников IT-индустрии потеряли работу.

По разным данным в геймдеве было потеряно от 9 до 10 тыс. рабочих мест в 2023 году. Если раньше мы говорили об “Acqui-hiring”, то 2023 год нам показал “Acqui-firing”. Часть компаний в рамках своих M&A-стратегий, для повышения ценности компаний и удержания позиций на высококонкурентном рынке, нанимала уже сложившиеся опытные команды, покупала целые студии, как, например, Embracer Group. В 2023 году мы тоже видим схожий тренд, но наоборот – сокращение целых этих команд и студий.

Ко всему этому еще и теневые увольнения. Те, что не были выставлены в целом. Компании не производили performance review, не повышали заработных плат. Они просто отпускали всех, кого что-то не устраивало. Знаем, к сожалению, примеры, когда к трети сотрудников компании уволились из-за этого.

Мы отметили наиболее громкие увольнения 2023 года по количеству и проанализировали, какие компании пострадали больше всего. Видим, что компании с веб/онлайн-проектами сокращали больше всего, их 27%. Далее паблишеры и рынок консольных игр.

Тренд 3 Содержание существующих сотрудников

Еще один тренд 2023 года в геймдеве – фокусировка HR процессов на содержание существующих сотрудников, чем найм. Вакансий почти не было, они "зафризились". Конечно, дешевле содержать, чем нанимать новых.

Тренд 4 Эксперты спроса. Компании не готовы экспериментировать.

Многие лучшие люди отрасли попали на рынок из-за сокращения, и компании получили доступ пообщаться с этими экспертами. Специалисты стали охотнее отвечать в LinkedIn, выходить на переговоры, чего раньше не было.

Принимая во внимание общий кризис и рецессию рынка, компании не имеют права на ошибки. Они все больше фокусируются на senior и TOP-level специалистах, у которых есть подтвержденный опыт, выпущены успешные проекты и т.д. Компании не готовы экспериментировать – видим запросы на 100% совпадение. Если человек с опытом именно в этом жанре, платформе или методом монетизации, то должно быть полное соответствие, чтобы вас наняли.

Тренд 5 Усталость и переработка

Необходимость управлять рисками, рецессия рынка, сокращение, оптимизация – все это привело к усталости и переработкам. По данным нашего Big Games Industry Employment Survey, 37% респондентов за 2023 год вынуждены были взять на себя больше работы без повышения заработной платы.

Воздействие AI на HR

Появились боты, которые могут отправлять заявки на вакансии, заполнять дополнительные формы. Имели интересные казусы, когда существующие специалисты компании с помощью ИИ заполняли анкеты и были приглашены на собеседования. Конечно, это повлияет на автоматизацию со стороны HR, потому что мы можем получить спам отзывов.

Аналитика сокращений за январь 2024 г.

Негативный тренд 2023 года продолжился и в этом году. Например, уже в первый месяц было уволено 6 тыс. человек. Это почти больше половины сокращений всего в 2023 году. Наиболее громкие увольнения: Microsoft, Unity, Riot Games. Playtika. Кстати, в Playtika среди этих 350 человек до 100 – это украинские офисы.

Аналитика сокращений за февраль 2024 г.

PlayStation Studios – 900 человек, Electronic Arts – 670 человек, Supermassive Games – 90 человек, Wildlife – 130 человек. К сожалению, мы видим, что количество сокращений увеличивается даже по сравнению с 2023 годом.

Аналитика сокращений в Украине январь 2024

Первый месяц года также показал неутешительную ситуацию для геймдев-студий Украины. Так, компания Gameloft официально подтвердила информацию об увольнениях во львовском офисе. Под сокращение попали 38 человек. Причиной стали рыночные условия, по которым пришлось провести оптимизацию ресурсов.

Кризис затронул и студию Frag Lab, известную по шутеру Shatterline. Frag Lab сократила площадь своего офиса, и есть вероятность того, что будут вынуждены уволить значительную часть работников.

Fractured Byte сократила десять работников из-за задержек с новыми проектами.

В Plarium прошли сокращения. Причиной послужили некоторые неназванные изменения в Pixel United, в состав которой входит в Plarium.

Аналитика количества вакансий в Украине

Мы анализировали количество вакансий по парсингу с сайтов поиска работы, сайтов компаний, и конечно портала InGame Job. Приведена динамика за 2022 и 2023 гг.

За 2022 год произошло падение на 48% среди количества вакансий, за 2023 – на 27%. Сравнивая 2022 и 2023 годы, мы видим падение на 31%.

Аналитика количества менеджерских вакансий в Украине

Теперь именно аналитика вакансий для менеджеров в Украине. Динамика здесь интересна – видим колебания. Было все-таки падение – по направлению Lead на 43%, C-level – 52%. Так что в целом динамика отрицательная, хотя небольшие взлеты имели место.

Относительно причин – нивелирование рисков. Встречаем парадоксальные ситуации, когда даже открывшие представительство за рубежом украинские студии перестали нанимать менеджеров в Украине, потому что это риск.

Наиболее популярные направления

Больше всего в Украине искали специалистов Lead-уровня по направлениям Programming and Development, Art and Animation и Marketing and PR.

Среди C-Level во главу угла выходит количество вакансий по направлению Marketing and PR. Хотя в 2022 году это направление не было популярным и количество вакансий в Украине значительно уменьшилось. По нашему мнению компании начали вкладывать в развитие направлений, приносящих деньги, поэтому маркетинг и бизнес специалисты ТОП-уровня были в большом спросе 2023 года.

Аналитика заработных плат

Аналитика на основе нашего опроса Big Games Industry Employment Survey в 2023 году.

Больше всего среди наших респондентов было лидов – 45%. Представителей направления Product и Pproject management – 32%, C-level, TOP management, VP – 23%.

И еще о масштабе компаний. Среди наших респондентов больше оказалось представителей компаний большого и среднего уровня от 100 до 500 человек в штате (36%).

Заработные платы в Украине среди менеджеров

На этот раз мы решили показать разные уровни, хотя обычно говорим только о медианах. Поэтому третий квартиль – это 25% специалистов, имеющих более высокие заработные платы. Первый квартель – самые низкие.

Удовлетворенность заработной платой

Также мы спрашивали респондентов, насколько они удовлетворены своей заработной платой. Наиболее удовлетворенными оказались представители направления TOP Management, C-level, VP – они оценили на 3,9 из 5. А наиболее недовольны собственным доходом – HR Recruiting и Game Design.

Фактическая и желаемая заработная плата

Наибольший разрыв между фактической и желаемой заработной платой оказался по категориям Top Management/C-Level и HR/Recruiting.

Такая разница показывает, возможно не только неудовлетворенность доходом, но и желание быть признанными. Это может быть о недооцененности. Еще одной причиной считаем возможность легкого перехода из геймдев индустрии в другое направление. Например, HR и рекрутинг специалистам легче перейти в финтех или какой-либо другой продукт в IT, чем, например, геймдизайнерам.

eNPS

eNPS *employee Net Promoter Score – это метод оценки лояльности сотрудников, вероятность рекомендации своей компании как места работы. eNPS может быть от 0 до 100%. Если eNPS выше 30%, то в вашей компании все хорошо, не о чем волноваться. Для примера в лучшие времена у Apple было 17% eNPS.

Интересные результаты у нас получились. К примеру, ТОП-менеджмент, C-level, Lead – положительная динамика – 22,2%. А вот Project-менеджеры и Product-менеджеры недовольны и нелояльны – -29,6%.

Почему так? По нашему мнению, причинами являются усталость и переработка. Все чаще компании хотят видеть в одном лице и Product-, и Project-manager, не говоря уже о наличии Scrum Master. Эти специалисты (Product- и Project-managers) больше подпадают под стрессовые ситуации, на них большая ответственность – команда, успех продукта и т.д.

Смена работы. Менеджеры.

Следующим вопросом было, планируется ли смена работы, планируют ли специалисты покидать компанию в течение следующих шести месяцев, где 0 - "точно нет", а 5 - "я уже ищу работу".

Так что 18% не планировали искать и менять работы, но 16% уже были в поиске работы на время опроса. 27% наших участников, к сожалению, не ответили, поэтому их не учитываем.

Относительно причин смены работы. Если в Европе причина поиска работы среди менеджеров – это сокращение, то в Украине ситуация лучше. ТОП-3 причин смены работы: желание больше зарабатывать, работать с более интересным проектом и карьерное развитие.

Использование ИИ менеджерами

Узнаем, как ИИ используют менеджеры в Украине. Среди наших респондентов 35% его используют в работе и считают полезным. Но достаточно большое количество специалистов, никогда не использовавших AI, но планирующих попробовать.

Украдет ли ИИ вашу работу?

Наиболее популярна тема дискуссий в прошлом году: верите ли, что AI украдет вашу работу? Так что 86% менеджеров в Украине считают, что нет. Конечно, это логично, потому что принятие решений с высоким уровнем ответственности и работа в команде – это не та работа, которую можно заменить искусственным интеллектом.

Советы

Держите руку на пульсе по ситуации на рынке: где искать работу, происходящую с индустрией, какие компании себя хорошо чувствуют, а какие нет.

Понимайте свою стоимость на рынке

Инвестируйте в себя и в свои команды. Идет много оптимизации, поэтому будьте готовы брать на себя больше ответственности и дополнительные обязанности. Для этого нужно развиваться.

Расширяйте сеть контактов. Принимайте предложения пообщаться на перспективу даже если у вас все хорошо, и вы не ищете работу.

Будьте видимы для рекрутеров и менеджеров по найму. Обновите свои профили LinkedIn, портфолио и т.д.

Подтверждайте свою экспертизу. Если было выступление на Games Gathering, добавьте на страницу в LinkedIn ссылку на ваш доклад/презентацию. Показывайте результаты в цифрах.

Развивайте свои hard и soft skills

Будьте положительными и верьте в себя!

Но:

Готовьтесь к возможным переговорам по трудоустройству. Обновите свои зарплатные ожидания, изучите условия контракта.

Держите профили в LinkedIn и резюме в актуальном состоянии, обновите портфолио и кейсы.

Показывайте свои достижения в цифрах и процентах. Классно указать, что вы делали, но что полезного вы сделали? Если у вас нет NDA, укажите проекты, которые вы выпустили, на какие метрики повлияла улучшившаяся работа.

Учитывайте соответствие ролей другим сферам. Возможно, это неплохая идея, пока спад в геймдев-индустрии посмотреть, насколько вы востребованы в соседней сфере?

Имейте от 3-х до 6 месяцев запаса для поиска работы. Чем выше уровень seniority, тем труднее будет найти работу. Не принять первый попавшийся оффер, а действительно найти работу, соответствующую вашему запросу, надолго и продуктивно.

Какие навыки являются самыми востребованными для менеджеров в Геймдеве 2024 года?

Мы проанализировали, какие хард и софт скилы желают созидать работодатели посреди менеджеров.

Список основан на исследовании вакансий с портала InGameJob, из 167 вакансий среди менеджеров.

Самые востребованные хард скилы сереж менеджеров

Проект-менеджмент

Тайм-менеджмент

Знание языков

Навыки переговоров

Коучинг

Медиация

Навыки создания и развития личного бренда

Кстати, у нас был даже такой запрос, мы искали проект-менеджера и было отдельное стейдж-интервью, где общались о том, использовал ли кандидат ИИ, как и что бы он предложил добавить в компанию к нему. А компания, уже сама некоторые сервисы использовала.

Самые востребованные софт скилы сереж менеджеров